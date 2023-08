Domínguez: “Buscaremos sacar una diferencia de local”

En la antesala al partido ante Goiás en el estadio Jorge Luis Hirschi por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa desde el Country Club de City Bell y palpitó lo que será el compromiso de esta noche. En primer lugar, hablo del rival brasileño: “Con el cambio de entrenador se hicieron muy fuertes defensivamente. Trabajan con líneas juntas y en bloque, salen bien en transiciones. Es un equipo que está compitiendo en una de las mejores ligas de Sudamérica y con otro presupuesto. Tendremos que tener un cuidado correspondiente y seguir insistiendo en nuestras formas, buscarlo sin desesperación, con paciencia y, sobre todo, con el apoyo de nuestra gente, para doblegar a un rival difícil. Es una serie de 180 minutos, nosotros tenemos que pensar en todo”.

“Yo estoy convencido que en un equipo ganan 11 y pierden 11. A partir de ahí, si la estructura es firme los jugadores van a florecer. Tengo jugadores muy profesionales y muy buena gente. Hemos evolucionado y esperamos que sigan apareciendo otros grandes jugadores del plantel”, agregó después.

Por otro lado, Domínguez llenó de elogios a Benjamín Rollheiser y hasta lo comparó con Lionel Messi. “La comparación tiene que ser con la máxima expresión. Me parece que tiene cosas, si entendemos eso no es que es Messi. No sé cuando saldrá otro. Claro que hoy es uno de los jugadores más determinantes del fútbol argentino y él tiene que aprender a cuidar lo que está logrando. No le fue gratis lo que está viviendo”, expresó.

Como cierre, el técnico dio un mensaje positivo para el hincha: “Vamos a seguir compitiendo con el plantel que tenemos, que nos trajo hasta este lugar, y con la confianza de seguir creciendo porque hay mucho tiempo de trabajo. Este equipo nos demuestra constantemente que de visitante se planta de la misma forma. Obviamente que buscaremos sacar una diferencia de local, pero si no la sacamos habrá que ir a buscarla en Brasil. No nos tiembla el pulso, porque sabemos que las series son así”.