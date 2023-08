Facundo Campazzo fue categórico sobre la NBA

En las últimas horas, el basquetbolista argentino Facundo Campazzo habló sobre su llegada a Real Madrid y tocó con agudeza el tema de su paso en la NBA, adonde no logró hacer pie en Denver Nuggets y Dallas Mavericks, para luego recalar en Estrella Roja de Belgrado. En diálogo con Marca de España, el cordobés hizo un repaso por los últimos años de su carrera y no tuvo reparos a la hora de hablar de la liga norteamericana.

Acerca de su regreso al cuadro español, valoró: “Se dio en el momento en que se tenía que dar. Estoy contento de poder volver a un lugar que siento que es mi casa. Yo quería probar un año más en la NBA y se dio que me cortaron al mes y medio. Por eso mi vuelta a Europa después del corte fue un poco rara, a mitad de temporada, con los equipos ya armados, era difícil”.

En este sentido, el base comentó: “Para nada fue una decepción. Sabía que iba a ser una liga súper competitiva y que hay muchos factores que influyen para hacerte un hueco allí y que juegues o no: el factor suerte, caer en un equipo que necesita de tu juego. Sabía a lo que iba también, que no iba a ser primer base ni iba a tener la pelota en la mano todo el tiempo como la tenía en Europa. Sabía que mi rol iba a ser diferente”, dijo, y valoró: “En lo personal estoy muy contento. Aprendí mucho. Crecí como jugador, de analizar la situación en la que estoy y tratar de ver el rol que me toca y ser el mejor jugador en lo que me pida el entrenador”.