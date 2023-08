Horas de definición en Gimnasia: llega el Pata Castro y podría despedirse Tarragona

Tras finalizar su participación en la Liga Profesional, los jugadores del Lobo fueron licenciados por el cuerpo técnico hasta el próximo lunes. Pero la Comisión Directiva sigue trabajando arduamente en el mercado de pases. Y en la jornada de hoy podría haber novedades importantes.

Confirmado el traspaso de Alan Lescano a Argentinos y en momentos donde varios juveniles triperos están siendo seguidos de cerca por distintos clubes, hay dos temas preponderantes en el mundo albiazul: la llegada de Lucas “Pata” Castro y la posible salida del goleador Cristian Tarragona.

En la tarde de ayer, Castro rescindió su vínculo con Huracán. De esta manera, ahora sí está todo dado para que regrese al club de sus amores. Según la información a la que pudo acceder diario Hoy, el experimentado volante de 34 años recibió varias propuestas de distintos equipos, pero su prioridad siempre fue Gimnasia.

Otra novela que podría llegar a su fin es la de Tarragona. En la medianoche del domingo, el delantero albiazul explotó en sus redes sociales. “Para los giles que hablan de más, en enero no tenía la obligación de firmar nada con nadie. Podría haberme ido libre cuando me llamaron varios equipos y aún así decidí quedarme a pelearla con los pibes porque no se pudo incorporar y el club la estaba pasando mal. No se que va a pasar con mi futuro asique cierren bien el ort... los que quieran criticar. Y no me considero ídolo del club, asique para los bobos que hablan de más saben dónde pueden encontrarme y decírmelo en la cara. Saludos”, sentenció el delantero Mens Sana.

Entre hoy y mañana se dará una reunión clave. La CD de Gimnasia pondrá sobre la mesa una importante oferta con mejora de contrato y ajuste de la famosa cláusula, a lo que Tarragona deberá contestar por sí o no. Si bien el número 25 tiene contrato hasta diciembre, varios equipos ya lo sondearon para contar con sus servicios en el segundo semestre del año.