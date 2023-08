Thiago Tirante obtuvo su primera victoria a nivel ATP en Los Cabos

Ayer por la madrugada, Thiago Tirante vivió una jornada especial en su debut en el cuadro principal del ATP 250 de Los Cabos. El tenista argentino se estrenó con una buena victoria frente al trasandino Gonzalo Lama (410°) por 7-6 (3) y 6-2 en una hora y 57 minutos de juego. De esta manera, el oriundo de La Plata se instaló en la segunda ronda del certamen mexicano.

Luego de obtener su primer triunfo en un Grand Slam durante su paso por el torneo de Roland Garros, el deportista de 22 años consiguió su primera alegría en un torneo ATP. Así, el ubicado en el puesto 136 del mundo accedió a los octavos de final donde esperará por el ganador del cruce entre el australiano Alex De Miñaur (19°) y el tunecino Skander Mansouri (296°).

Ante la prensa y pospartido, Tirante expresó: “Estoy muy contento de poder tener la oportunidad de jugar estos torneos cerca de casa. Me pone muy feliz. Me gusta mucho jugar en estas canchas, mis primeros resultados a nivel profesional los conseguí en canchas rápidas y me pone feliz poder seguir progresando día a día. Un triunfo en ATP me pone muy feliz a mí y a todo mi equipo”.

Y siguiendo en este orden de situaciones, añadió: “Los partidos son muy difíciles. Todos están jugando a un nivel muy parejo, hoy día hay muchas sorpresas”. “Era el primer partido y él ya venía con ritmo de los partidos de la qualy, ya sabía lo que era jugar con esta humedad. No es lo mismo que entrenar. Había jugado con Gonza varias veces en polvo de ladrillo y fueron muy difíciles. Entré a dar lo mejor de mí”.

Finalmente, Tirante afirmó sobre el campeonato que viene disputando: “Los Cabos es hermoso. Tener la playa y el hotel cerca es muy cómodo. Las instalaciones son muy buenas, podemos descansar y jugar a horarios no tan duros por el sol. Es muy gratificante para nosotros. Nos tienen en consideración así que estoy muy agradecido a la organización. México siempre me sienta bien, tuve muchos resultados y ojalá pueda seguir teniéndolos”.