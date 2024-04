Domínguez: “La personalidad del grupo me entusiasma”

Estudiantes de La Plata se repuso del empate en Chile ante Huachipato por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores y dio vuelta el partido ante The Strongest por la segunda jornada del máximo certamen continental. Lo empezó perdiendo 1 a 0 por un gol de Enrique Triverio cuando el Pincha ya tenía un jugador de más, aunque en el segundo tiempo logró revertirlo por los tanto de Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

En ese contexto y luego del triunfo ante el elenco boliviano, Eduardo Dominguez y Eros Mancuso hablaron en conferencia de prensa y destacaron el valor de los tres puntos conseguidos. Por un lado, el entrenado analizó: “Con la expulsión cambió la estrategia del rival y tenía que cambiar nuestra estrategia. Nos estaba costando mucho. El cambio fue para generar más presencia en el área y por lo que representa Guido (Carrillo) para nosotros”.

Además, aclaró: “Claro que cuesta sacarlo a José Sosa. Es el capitán, el alma del equipo. Junto a Enzo Pérez son los jugadores de más peso. No lo estaba haciendo mal, pero al

equipo le estaba costando. Era él o el Ruso y nos inclinamos por él para quedar mejor equilibrados”.

En otro orden de cosas, sobre el rendimiento del equipo en el torneo local y la Copa, explicó: “Es normal un altibajo. Cuanto más te van conociendo, más van a querer cortarte los circuitos. Hay que tener la valentía de seguir generando juego. Yo creo que los jugadores están teniendo nuevamente la confianza en ellos”. Y agregó: “A veces es muy fácil ver de afuera lo que pasa, y a veces es muy difícil revertirlo desde adentro. Vemos la calidad de jugadores que son, cómo entrenan, cómo se adaptan a las nuevas funciones. Es una nueva dinámica de grupo”.

En cuanto a los dos puntos altos del Pincha en los últimos duelos, Palacios y Cetré, contó: “Tanto Palacios como Cetré llegaron hace dos meses, con la pretemporada finalizada. Cualquiera quiere tener jugadores desequilibrantes. De a poco se van acostumbrando al grupo, a la dinámica que buscamos”.

Por último, sobre el duelo que se viene con Boca, Domínguez afirmó: “La idea con Boca es poner los que mejor preparados estén física y mentalmente. La personalidad y el carácter que tienen los jugadores para afrontar este momento a mí me entusiasma. No sé a dónde llegaremos, pero me encanta”.

En cuanto a Eros Mancuso, el lateral derecho analizó: “En el primer tiempo nos apresurábamos mucho. La expulsión nos hizo desesperarnos. El segundo tiempo estuvimos más tranquilos”.