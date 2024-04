Domínguez palpitó el duelo por Libertadores

Tras el triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa y valoró la victoria por el torneo local. Además dio una conferencia en la antesala al compromiso de esta tarde noche por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Libertadores.

Allí, el DT expresó: “Todos los partidos son importantes. Ni antes éramos lo que se decía, ni ahora es todo mágico. Sabemos que hay que seguir corrigiendo y puliendo cosas. Hoy (por el sábado) tuvimos una contundencia importante. Buscábamos reencontrarnos con el verdadero equipo que queremos ser”.

“El martes hay que volver a mostrarlo, y de esta manera. No sabemos con qué contundencia, pero este es el camino que ellos están marcando, nosotros estamos acompañando”, señaló el entrenador del Pincha.

Por otro lado, sobre uno de los jugadores más destacados del equipo del fin de semana que no pudo jugar en Chile por adeudar una fecha de suspensión, dijo: “Edwuin es un gran jugador, fuimos a buscar eso. Un jugador desequilibrante, que tiene uno contra uno, que tiene gol, que asiste. También entendemos la parte de adaptación, está hace dos meses, no hay que apresurar las cosas”. El colombiano, que logró marcar en la victoria ante el Ferroviario, levantó mucho el nivel y de no mediar inconvenientes será titular en el equipo de esta noche frente a los bolivianos.