Domínguez prueba el equipo en un domingo de definiciones en Estudiantes

Estudiantes cambió el chip. Mientras parte del cuerpo técnico siguió muy de cerca los partidos de Boca, Talleres y de Bragantino en Brasil, los jugadores ya se mentalizaron en el viaje a Santa Fe. Allí el equipo enfrentará el martes a las 18 a Colón por la continuidad de la Liga Profesional.

Puertas hacia adentro, en el Country de City Bell se reconoce que el objetivo de ganar el grupo en la Sudamericana no se puede resolver hasta la última semana del mes de junio (el equipo volverá a jugar el martes 28 de junio a las 18 ante Oriente Petrolero). Por esa razón, se apunta fuertemente a ganar los tres próximos partidos en la Liga ante el Sabalero de Gorosito, luego contra San Lorenzo entre semana (el martes 21 de junio a las 19 en 1 y 57) y posteriormente el otro fin de semana antes de la Copa también de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

La semana que viene no habrá partidos por la disputa de los partidos amistosos de la Selección en el contexto de la fecha FIFA y el cuerpo técnico no descarta organizar un juego amistoso o una práctica de fútbol formal entre el viernes y el sábado luego de jugar contra Colón para que los jugadores no pierdan ritmo de competencia.

El Pincha, de esta manera, tendrá tres de las ocho finales que tiene por delante en la Liga antes de volver a jugar por la Copa: el martes ante Colón, y luego nada menos que contra el Cilón y contra Central Córdoba en La Plata.

De cara al partido en Santa Fe, la principal duda está centrada en la mitad de la cancha: ¿Sosa o Zuqui?

En principio, la intención de Domínguez sería mantener en el equipo titular al experimentado volante ofensivo que marcó un golazo contra Barracas Central en el último partido que el León jugó por la Liga en 1 y 57. Sin embargo, ante la seguidilla de partidos que se vienen, podría darle descanso y aprovechar para no dejar tanto tiempo sin jugar a Fernando Zuqui, cuyo desempeño también viene siendo alto y dejó de ser titular por una disputa deportiva con Sosa.

Hoy, en la práctica antes del viaje de mañana a Santa Fe se definirá el equipo que el martes buscará los tres puntos ante Colón.

El Pincha intentará romper una dura racha en Santa Fe

Estudiantes de La Plata tendrá una doble obligación en el partido que tenga que jugar ante Colón en Santa Fe el próximo martes por la tarde, cerrando una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo de Eduardo Domínguez tendrá una dura misión, ya que enfrentará a los de Néstor Gorosito, en un encuentro especial para Pipo debido a su pasado por Gimnasia y Esgrima La Plata. El Pincha deberá conseguir los tres puntos, como también romper una dura racha.

Esto tiene que ver con que el Cementerio de los Elefantes es el último estadio donde el Pincha convirtió un gol de tiro libre. Fue en abril de 2022 cuando Bautista Kociubinski metió un tiro para empatar un duelo clave. Son 15 meses y medio, siendo 64 partidos sin marcar por esa vía.

Estudiantes intentará sumar los tres puntos y también meter un gol desde ese modo, algo que parece complejo para el León.