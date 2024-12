Domínguez puso en duda su continuidad en Estudiantes

Estudiantes cerro su participación en la liga Profesional con un empate 2 a 2 frente a Argentinos Juniors en el estadio Jorge Luis Hirschi y, lejos de relajarse para disfrutar de las vacaciones, tendrá un cierre de año con varios temas a resolver. Entre ellos, la continuidad del entrenador, la cual, según él y tal cual adelantó diario Hoy, no está asegurada. Eduardo Domínguez disparó una frase contundente ayer en la conferencia de prensa luego de la igualdad ante el Bicho, en la que dejó la duda sobre si iba a continuar en 2025.

“¿Yo sigo el año que viene? No, yo siempre digo que estoy cómodo acá, que elijo estar acá, pero se me finaliza el contrato a fin de año. No puedo hablar (del mercado de pases) si no terminamos de arreglar esa situación que me parece importante. Si no firmo contrato no puedo estar el año que viene. Estamos negociando”, afirmó el DT.

Cabe recordar que semanas atrás había dejado otra frase que resonó internamente en los pasillos de la concentración del Country de City Bell, por donde a diario trabajan y caminan el gerente de fútbol, Diego Ronderos; el dirigente de mayor peso del área, Marcos Angeleri; y el presidente, Juan Sebastián Verón.

“No va a ser fácil”, expresó el director técnico, quien a falta de un mes para las fiestas puso en duda su continuidad en el club.

Solamente la declaración cayó como un baldazo de agua fía, ya que se trata de un entrenador que nunca fue amigo de las declaraciones estridentes ni las polémicas. En todo caso, cada vez que algo no lo conformaba, trató de resolverlo puertas hacia adentro y eludió la exposición ante las cámaras.

En esta ocasión, tal cual pudo averiguar El Clásico, el entorno del entrenador, sus allegados y un contador que le administra las finanzas a Brenda Bianchi (hija de Carlos Bianchi y suegro de Eduardo Domínguez) tomaron nota del acuerdo al que pretende llegar el club con el magnate Foster Gillett, y quieren dar un salto en lo económico, teniendo en cuenta que tienen varias ofertas del exterior que superan lo ofrecido por el Pincha.

De hacerse efectivo el acuerdo con Foster, el Pincha podría acceder a $150 millones de dólares a cambio de otorgar la difusión y explotación de imágenes y espacios del club como estadio por un determinado tiempo que no se detalló.

El acuerdo con Gillett recién terminaría de confirmarse después de la Asamblea Extraordinaria de febrero, en la que los socios y socias deberán votar a favor o en contra. Por lo tanto, la negociación con Domínguez deberá resolverse antes del 31, fecha en la cual finaliza su vínculo con el club.

De esta manera, su continuidad no está asegurada y la novela tendrá más capítulos de aquí al final de año.