La porteña Bichita de Luz sacó patente de clásica en esta pista

POR GALOPÓN

Por segunda vez en la semana volvió a abrir sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con 14 cotejos en cartelera. El tradicional Clásico Luis Monteverde (L-1.400 mts.), en final desahogado, fue para la palermitana Bichita de Luz que ni bien se abrieron las gatera tomó el comando del lote y a pesar que Rosa Benicia intentó darle batalla, ni bien pisaron la recta se disparó rumbo al disco que cruzó con cinco cuerpos de ventaja sobre su rival, mientras que más lejos –a siete largos- Lady Pirata completaba el podio. De esta manera la pupila del entrenador platense –radicado en Palermo- logró el tercer triunfo en cinco salidas y sigue su curva ascendente.

Reservado para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el sexto turno de la programación con la presencia de seis participantes, ya que Lacanian Ink faltó a la cita y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Bichita de Luz con un sport de $1.80 superando lo reunido por Rosa Benicia ($2.35) y entre las dos acapararon la atención de la cátedra. Así, el pleito de los papeles pasó a la pista, y allí, donde se ven los pingos, Bichita de Luz llevó a buen puerto su favoritismo.

Ni bien se abrieron los partidores Bichita de Luz picó limpita primereando a Star of Beach y Rosa Benicia y en ese orden descontaron los primeros metros hasta que se formalizó la carrera, con la puntera dos cuerpos de ventaja sobre Che Sabrosa y Rosa Benicia, que corrían por delante de Star of Beach y Al Fin del Mundo, en tanto Lady Pirata cerraba la marcha, desconectada. De esa manera completaron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo de la calle 41, la puntera corría con un cuerpo de ventaja sobre Rosa Benicia, quedando a similar margen Che Sabrosa y luego se escalonaban Al Fin del Mundo, Star of Beach y Lady Pirata.

Volcaron la elipse, con Bichita de Luz adelante y Rosa Benicia pugnando por igualar su línea, ya ambas separándose del resto. De esa forma pisaron el derecho y cuando se esperaba algo de lucha, la puntera con potentes brazadas se fue separando de su rival, hasta cruzar el disco con cinco cuerpos de ventaja sobre Rosa Benicia, que a su vez –por siete largos- dejó tercera a Lady Pirata, que vino desde el fondo.

La ganadora vino en 24s.06/100; en 48s.20/100 y en 1m.12s.77/100 hasta completar un tiempo de 1m.25s. exactos para los 1.400 metros de pista normal.