Domínguez: “Si Verón cree que yo soy la persona indicada para lo que viene, yo voy a estar”

Luego de la igualdad 1 a 1 ante Rosario Central, el entrenador de Estudiantes habló en conferencia de prensa. Eduardo Domínguez dejó claro el tema de su continuidad, comentó sus sensaciones sobre los casos de Enzo Pérez y José Sosa, además de analizar las acciones ante el Canalla.

“Nos está pasando que estamos logrando lo más difícil, manejar con criterio los tiempos. Tenemos las situaciones para aumentar la ventaja, pero lo que nos está costando es mantener el arco en cero. Necesitamos más de todos, incluyéndome a mí”, sentenció Domínguez.

Consultado sobre su futuro en el club, el “Barba” explicó: “Yo soy agradecido a como el club me acobijó. Agradezco mucho las palabras de Sebastián (Verón). Hace un ratito estuvimos hablando en el vestuario. Si él cree que en el cambio que quiere generar, yo soy la persona indicada, yo voy a estar. Todavía no nos sentamos a hablar bien. Yo tengo en claro el camino, a dónde quiero llegar. No va a ser fácil, pero sé que Estudiantes es parte de ese camino. No es habitual que un entrenador esté tanto tiempo. Sé que a veces cansa, al jugador, al periodismo y a los hinchas”.

Por último, el entrenador multicampeón habló sobre los casos de Enzo Pérez y José Sosa: “Ya le he hablado a Enzo (Pérez), ya le he manifestado lo que yo creo. Las únicas certezas que tenemos es que tanto Pablo (Piatti) como Fede (Fernández) no van a continuar. José (Sosa) está arreglando para seguir”.