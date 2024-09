Domínguez: “Todos los partidos nos quitan un gol”

Estudiantes no pudo en su casa y empató ante Platense. No tuvo suerte y el arbitraje lo perjudicó, que le anuló un gol en el complemento. El juez del encuentro quedó en el ojo de la tormento y el técnico Eduardo Domínguez no evitó hablar de ello.

En este sentido, Domínguez expresó: “Muchos goles nos anulan, muchos. Son muchos puntos que quedan en el camino. Todos los partidos nos quitan un gol. Van a ir a la finita y seguramente van a tener razón, es así”, disparó con bronca.

En principio, aclaró que "de merecimientos no se puede hablar" e hizo foco en que el equipo debe "concretar las chances y ser más certero" para poder cerrar este tipo de partidos; además, destacó la actuación del arquero rival.

Con respecto al encuentro que hizo su equipo, Domínguez mencionó: "Necesitamos concretar las chances y ser más certeros, hoy tuvimos dos, tres disparos en los palos y el arquero estuvo bien. Lo positivo es que tuvimos las situaciones de gol, lo que falta todavía es la parte creativa, que nos faltó mucho hoy y tenemos que tener paciencia”.

Sobre la polémica en el gol anulado que dejo el partido ante Platense: “Muchos goles nos anularon, son muchos puntos. Al cuarto árbitro le dije que es raro que un jugador quiera cometer falta, cuando va en búsqueda de la pelota y el rival te quiere agarrar. ¿Cómo te lo sacas de encima si te agarra? Te lo tenes que sacar de encima, pero en vez de penal es falta en ofensiva, sucede mucho”.

Por último, concluyó: “Necesitamos una reconstrucción del plantel para el año que viene y para seguir el año que viene se lo tienen que ganar", haciendo referencia a la final del Trofeo de Campeones que debe disputar todavía y a la Copa Libertadores 2025.

Domingo a puro empate en la Liga Profesional

Además de la igualdad del Pincha, ayer empataron Godoy Cruz y Sarmiento y Rosario Central y Talleres. Por el lado del Tomba y el Verde, fue 1-1 por los goles de Elías López para el local y Berrea de chilena para la visita. En tanto, en Rosario hubo un entretenido partido de trámite cambiante, que terminó con empate 2-2. Matías Catalán abrió el marcador para la visita, Ignacio Malcorra lo dio vuelta con dos buenos remates de penal, y Cristian Tarragona puso cifras definitivas sobre el final.