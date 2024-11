Domínguez y su futuro en Estudiantes: “No será fácil”

En Estudiantes de La Plata las aguas están agitadas, y no es precisamente por el clima. Eduardo Domínguez, el entrenador que le devolvió competitividad al equipo y logró dar la vuelta olímpica en dos oportunidades, dejó más dudas que certezas sobre su continuidad en su última conferencia de prensa.

Aunque la dirigencia del club, con Sebastián Verón y Martín Gorostegui a la cabeza, mostró confianza en que Domínguez es el hombre ideal para liderar el proyecto 2025, el DT respondió con una mezcla de respeto, honestidad e incertidumbre: “Si el presidente cree que soy la persona indicada para el cambio que quiere el club, yo voy a estar. Pero hay tiempos, no me desespera. Hay cosas que todavía no están claras y será una decisión de ambas partes”.

El técnico, bicampeón del fútbol argentino y considerado entre los mejores cinco del país, no escondió que la negociación “no será fácil” y que su futuro está lejos de estar definido. Tal cual adelantó este medio, Domínguez ya tiene sobre la mesa dos ofertas tentadoras del exterior: una de México y otra de Brasil. Que lo busquen de mercados con mayor poderío económico no sorprende, pero esta vez parece que la idea de emigrar lo seduce más de la cuenta.

En medio de su discurso, Domínguez dejó frases que encendieron las alarmas en el Pincha: “Nosotros no especulamos ni jugamos a la escondida, pero no sé qué va a pasar. Todavía hay muchas cosas por resolver”. Sus palabras contrastaron notablemente con el optimismo de la dirigencia, generando un clima de incertidumbre total.

Mientras los hinchas impulsan la continuidad del Barba, en la interna del club se preparan para lo peor. ¿Será el Trofeo de campeones la última función del DT en La Plata? ¿O logrará Estudiantes con el acuerdo de Foster convencerlo de seguir liderando el barco? En las próximas semanas se definirá una novela que ya tiene a más de uno al borde del asiento.