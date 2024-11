Minutos después de la pálida derrota que sufrió Gimnasia frente a Independiente, Marcelo Méndez habló en conferencia de prensa en el Estadio Libertadores de América donde analizó la derrota, pero sobre todo el entrenador uruguayo fue sincero respecto al camino que debe tomar el Lobo en estas cuatro fechas que le quedan en la Liga Profesional.

Sobre lo que mostró el elenco albiazul, Marcelo Méndez dijo: “Analizar el partido de hoy es la tarea más dura que me tocó como entrenador, no salió nada de lo que trabajamos. Lo de hoy fue preocupante. Es difícil rescatar algo positivo”. Luego además el DT amplió y comentó: “Espero que haya sido un ataque de amnesia y volver a recuperar el nivel que supimos demostrar”.

Por su parte respecto a cómo quedó el Tripero en la Tabla Anual y el objetivo planteado a principio de año de volver a una copa internacional, Méndez acotó: “Tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el año que viene, la Copa nos quedó lejos”.

Para cerrar la conferencia de prensa, el entrenador albiazul habló para los hinchas: “Al hincha no hay que mandarle ningún tipo de mensaje, sabemos lo que es el hincha de Gimnasia, siempre apoya. No estoy para endulzarle la oreja a nadie. Tenemos que seguir trabajando”.

Empate en Lanús

En el estadio Néstor Díaz Pérez fue el escenario donde dio inicio la actividad de este jueves en la Liga Profesional, que en el marco de la fecha número 23 tuvo continuidad con el compromiso que contó con el enfrentamiento entre Barracas Central y Belgrano de Córdoba.

La cancha de Lanús vivió un pobre empate 1-1, con la particularidad de que los goles fueron de hombres con pasado en Estudiantes: abrió la cuenta Franco Jara a los siete minutos y a cinco del cierre de la primera parte Facundo Bruera se encontró con la red, el hijo de Pablo que no llegó a debutar en la Primera.

Con este resultado, el Guapo sigue último en la tabla de posiciones con 17 unidades y en la próxima visitará a Argentinos el lunes por la noche, al tiempo que el Pirata suma 31 y recibirá el mismo día a Independiente Rivadavia de Mendoza, ambos juegos a las 21.15.

Sin descanso, el Lobo ya piensa en lo que viene

Este tramo final de la temporada no tendrá descanso para los equipos del fútbol argentino y lógicamente el primer equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata no es la excepción a esta situación. Es que el armado del calendario por parte de la Asociación del Fútbol Argentino puso en aprietos a los planteles, que estarán finalizando la competencia el próximo fin de semana del 15 de diciembre, falta, pero no mucho, ya que todavía quedan 12 puntos en disputa.

A sabiendas es que esta jornada de la Liga Profesional se disputó entre la segunda jornada de la fecha de Eliminatorias Sudamericanas, por lo mencionado anteriormente, el elenco dirigido técnicamente por Marcelo Méndez no tendrá descanso y deberá continuar con el trabajo pensando en lo que será el compromiso que viene, el domingo por la tarde con Atlético Tucumán.

Desde las 17.00, un horario y día perfecto para vivir un espectáculo deportivo, el estadio Juan Carmelo Zerillo tendrá un gran marco para acompañar al cuadro albiazul, en uno de los últimos encuentros como local en el Bosque. Al Tripero le quedará el duelo de la fecha número 26 frente a Talleres de Córdoba, luego tendrá como visitante los choques con Boca Juniors, en La Bombonera, mítica como siempre, y Platense, en el Ciudad de Vicente López, en estos enfrentamientos Gimnasia buscará sellar su pase a la Sudamericana 2025.