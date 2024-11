Pasó el “Rocha” y vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf

POR GALOPÓN

Aún no se acallaron los ecos de la fiesta máxima del turf platense, que esta tarde vuelve a abrir sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo, para ofrecer un programa de doce carreras, entre las 14:30 y las 20.

El momento culminante de la reunión será la disputa del Especial “Ondine” (1.400m), en una edición donde destaca su chance el experimentado Tornazolado que les da ventaja a sus rivales en el peso, pues debido a la cantidad de carreras ganadas sobrellevará 62 kilos.

Especial reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, y ocho competidores bregarán por los $3.310.000 de recompensa que le espera al ganador. En los papeles, como decíamos, destaca ampliamente su chance Tornazolado que a los 7 años sigue dando batalla en las competencias como la de esta tarde.

Debido a sus ocho victorias, correrá con un peso de 62 kilos, dándole entre ocho y diez kilos a sus rivales. Un rival a vencer es Edification que tras dar forma al cuarto triunfo de su campaña el pasado 24 de marzo no volvió a correr. Si no siente la reprise será un hueso duro de roer. El Ernesto y Mean a Lot, también vienen de su cuarto éxito y buscarán repetir.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 4 – 6 – 2

2da.) 7 – 4 – 6

3ra.) 8 – 2 - 6

4ta.) 9 – 2 – 4

5ta.) 4 – 2 – 7

6ta.) 4 – 8 – 7

7ma.) 1 – 6 – 5

8va.) 6 – 4 – 9 - 7

9na.) 6 – 9 - 8

10a.) 12 – 6 – (5 – 5 A)

11a.) (7 – 7 A) – 4 - 2

12a.) 9 – 8 – 3 – 11