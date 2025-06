El Lobo avanza con la pretemporada y se mueve en el mercado de pases

"Dar vuelta la página”, fueron las primeras palabras de Alejandro Orfila ante sus nuevos dirigidos.

El plantel de Gimnasia sigue adelante con los trabajos de pretemporada, donde hoy se cumplió una semana con el uruguayo al mando del equipo. A la espera de la llegada de los refuerzos, los futbolistas del Lobo volvieron a entrenarse en el Estadio del Bosque.

Hasta el momento, desde la llegada del técnico uruguayo la modalidad de entrenamiento había sido en el predio de Abasto, pero ahora los trabajos se mudaron a 60 y 118. La jornada comenzó con una entrada en calor y activación y circuito de ejercicios físicos, para luego dar paso a una serie de movimientos con pelota.

Durante su primera conferencia de prensa, Orfila confesó: “Solo en dos canchas me quedé mirando la tribuna, y una de esas fue acá, y eso es una motivación tremenda. ¿Sabes lo qué es que en cada partido de local tener el apoyo de ese público? Es permanente, no solo cuando te toca ganar. El hincha de Gimnasia es muy pasional”.

La CD tripera inició gestiones por Matías Palavecino

Con las negociaciones por Cristian Tarragona en “pausa” y casi caída la posibilidad del retorno de Rodrigo Saravia, de a poco empiezan a aparecer otros nombres en el radar albiazul. Después de algunas consultas desde el entorno del entrenador por Matías Pisano, la otra opción que asoma en el radar del Lobo es el nombre de Matías Palavecino. El actual mediocampista de 27 años se encuentra en Coquimbo Unido de Chile, donde tiene contrato hasta diciembre de este año. Otro apellido que sonó en las últimas horas es un viejo conocido de la casa: Alan Ruiz. El joven de Los Hornos tiene contrato en Portugal hasta mediados del 2026, pero su idea y la de su familia es retornar a la ciudad de las diagonales.

Por su parte, Lisandro Magallán dejó en claro en diálogo con Radio La Red que su intención es volver al país: “Me gustaría volver al país. Priorizo Argentina por cuestiones de vida. Es cierto que Guillermo me llamó, pero no tengo ninguna oferta de Vélez. A mí no me llegó ninguna oferta de ningún club. Con Guillermo Barros Schelotto tengo un gran vínculo por Gimnasia y luego en Boca. Hasta el momento no tengo nada”.