¿Dónde debutará Gimnasia?

El próximo viernes 27 a las 21:30, Gimnasia debutará en la Liga Profesional frente a Vélez en el José Amalfitani, pero la localía en Liniers todavía no está asegurada y la dirigencia del equipo albiazul ya maneja algunas alternativas para definir todo durante esta semana. Después de varios recitales, y un campo de juego que estuvo mal durante el año (quedó reflejado en el partido contra Flamengo por Copa Libertadores), el Fortín aprovechó diciembre y parte de enero para comenzar a trabajar en el verde césped. Pero los tiempos no fueron los pactados y todo está en duda.

A seis días del debut por la fecha 1, diferentes medios partidarios de Vélez han mostrado cómo avanzan las obras en el Amalfitani, y todavía se encuentran trabajando las máquinas sobre tierra, sin ningún centímetro de pasto que está esperando para ser puesto, según se vio en redes sociales. Con muy poco tiempo para dar vuelta la situación, todo dependerá de que lo suceda durante este fin de semana para tomar la decisión final, aunque hay dos opciones si no llegan como esperan los dirigentes.

En primer lugar, el que pica en punta es Argentinos Juniors, porque el Bicho juega ese mismo viernes a las 19:15 pero en Rosario contra Central. De esta manera, el estadio Diego Armando Maradona estaría en condiciones de ser alquilado; aunque también Vélez tendrá que analizar la capacidad que tiene y cuantos abonados sacaron su entrada para este 2023. La otra opción, un tanto más complicada, es la cancha de Ferro.

El archirrival de la V se encuentra jugando en la Primera Nacional, que todavía no tiene fecha de inicio, por lo que el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri también se encuentra disponible. Sin embargo, esa rivalidad que en los últimos años se perdió porque no sucedieron encuentros debido a las categorías, podría hacer que el Verde no quiera prestarle la cancha al rival de toda la vida.

El Fortín tiene su última prueba

Esta mañana el equipo de Alexander Medina tendrá su última prueba de pretemporada cuando enfrente a Huracán en la Villa Olímpica, a puertas cerradas. Además,ayer cerró la salida del arquero Matias Borgogno a San Martín de San Juan a préstamo por un año.