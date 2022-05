Dybala se despidió de la Juventus a pura emoción y ovación

Paulo Dybala jugó ayer su último partido en la Juventus de Italia. Después de siete años, el cordobés tomará nuevos rumbos en su carrera y dejará atrás el club con el que conquistó 12 títulos a nivel local. En el partido ante la Lazio, que terminó con un empate 2-2, fue ovacionado y no pudo ocultar las lágrimas.

Dybala disputó 77 minutos en el partido en el que la Juventus jugó en Turín ante la Lazio en el cierre de la fecha 37 de la Serie A. Cuando el entrenador Massimilliano Allegri decidió reemplazarlo por Martin Palumbo, el estadio se vino abajo. Una tremenda ovación surgió desde las gradas en reconocimiento a la Joya, que llegó al club en 2015, ganó numerosos títulos y hasta se ganó la cinta de capitán.

Al borde de las lágrimas, el ex-Palermo dejó la cancha y se sentó en el banco de suplentes. Antes, se abrazó con sus compañeros, se sacó fotos con algunos fanáticos cercanos al campo de juego y vio cómo en las tribunas flameaban numerosas banderas con su rostro. Sin dudas, su paso por la institución ha dejado una huella que será muy difícil de borrar.

Una vez terminado el encuentro, las luces del estadio se apagaron completamente y el club organizó una despedida formal para el argentino y también parta Giorgio Chiellini, el emblema que dejó el club tras 17 años. Fue en ese momento cuando el cordobés se quebró definitivamente. Profundamente emocionado y sin poder parar de llorar, saludó por última vez como jugador de la Vecchia Signora. Tras no arreglar la continuidad de su contrato, y de protagonizar un enfrentamiento público con los dirigentes del club en los últimos meses, Dybala se irá de la Juventus en condición de libre. Aunque aún no es oficial, todo indica que no se mudará dentro de Italia y que su futuro estará en el Inter de Milán junto a sus compatriotas Lautaro Martínez y Joaquín Correa.

Las palabras de despedida

“Es difícil encontrar las palabras adecuadas para saludarte, son muchos años y muchas emociones de por medio, todo junto... Pensé que estaríamos juntos aún más años, pero el destino nos pone en caminos diferentes”, expresó Dybala en un hilo de Twitter.

“Nunca olvidaré todo lo que me hiciste vivir, cada partido, cada gol. Contigo crecí, aprendí, viví y soñé. Han sido 7 años de magia, 12 trofeos y 115 goles que nadie nos quitará. Nunca”, remarcó.