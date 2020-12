El año de Russo y Gallardo antes del Superclásico

Se terminó un año diferente en el que Boca y River no se pusieron frente a frente. El 2020 culminó sin tener un Superclásico por primera vez en 91 años, pero la revancha está a la vuelta de la esquina, ya que pasado mañana se verán las caras en el primer gran partido del nuevo año en la Bombonera, a partir de las 21.30.



A ese compromiso, Russo y Gallardo llegan como los entrenadores más regulares, exitosos y efectivos que arrojó el 2020 en el fútbol argentino. Prácticamente no se sacan ventaja en cuanto al rendimiento estadístico de sus equipos, pero la vigencia y los años de trabajo del Muñeco en River podrían pesar en el partido decisivo del Grupo A de la Zona Campeonato.



En cuanto al balance del año, las estadísticas para ambos equipos arrojan una temporada por demás pareja, obteniendo casi la misma cantidad de partidos ganados y perdidos, pero marcando una amplia diferencia en cuanto a la cantidad de goles.



El River de Gallardo y el Boca de Russo jugaron un total de 27 partidos oficiales durante el 2020. El Millonario alcanzó un total de 20 victorias mientras que el Xeneize cosechó 19. Ambos equipos igualaron en 5 oportunidades, mientras que Boca tuvo 3 derrotas y River solo 2.



En cuanto a los goles marcados, se refleja una amplia diferencia por el lado Millonario quien acumuló un total de 60 tantos a su favor. Cabe destacar, que goleó en distintas oportunidades ya que aplastó a su rival Deportivo Binacional en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores con un 8-0 y 6-0, y más tarde goleó 6 a 2 a Nacional por los cuartos de final.



Por su parte, Boca sumó 46 goles a favor, pero marcó la diferencia destacándose en cuanto a goles recibidos y las vallas invictas, ya que sólo le convirtieron 10 tantos en todo el año y sumó 17 partidos finalizados con el arco en cero. En cambio, River sufrió 21 goles en contra durante la temporada y en 12 partidos no le convirtieron.



El mayor logro obtenido en el 2020 fue para el equipo de Miguel Ángel Russo que, por el mes de marzo previo a la pandemia, se quedó con el título de la Superliga tras una definición muy pareja en la pelea palmo a palmo frente a River.



River, a la vez, tiene la espina clavada del torneo pasado por haber perdido sobre el final de la Superliga el campeonato que lideraba hasta el receso del verano.



Boca se terminó quedando con la punta y finalmente el título, que amortiguó un poco el recuerdo de la haber perdido la final de la Libertadores del 2018.



El partido del sábado podría significar una revancha deportiva para el equipo de Gallardo en el plano local, ya que en el caso de quedarse con una victoria prácticamente se aseguraría el primer puesto del Grupo A de la Zona Campeonato y consecuentemente el pasaporte a una eventual final.