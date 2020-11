El aporte de Estudiantes al presente de la Selección

Los caminos de Estudiantes de La Plata y la Selección Argentina nunca se separaron. Inclusive en el presente, donde las nuevas generaciones de futbolistas trascienden por sobre aquellos históricos que vistieron la camiseta albiceleste. De un tiempo a esta parte, el Pincha siempre ha estado vinculado de una manera u otra con el equipo nacional y la actualidad no es la excepción a la regla.

Estudiantes recibió a Lionel Scaloni en su etapa como futbolista luego de su debut profesional en Newell's. Con su llegada al León, el actual director técnico del combinado nacional dio su salto a Europa, donde jugó en Deportivo La Coruña. Desde allí, un vínculo para el entrenador que siempre se mostró agradecido con la institución platense.

Hace un tiempo atrás, el rosarino confesó: “Gracias a Estudiantes pude venir a Europa, lo tengo claro. Me bancaron, me dieron la posibilidad de jugar y estaré eternamente agradecido al club, a los hinchas y en especial al “Profe” Córdoba, que fue quien me hizo jugador prácticamente”.

Por otra parte, y respecto al cuerpo técnico actual, Luis Martín es el preparador físico de la Selección mayor. Luego de su paso como futbolista de la Liga Amateur Platense, el profe trabajó en las divisiones infantiles y juveniles de Estudiantes, para luego seguir creciendo.

A mediados de 2017, dejó el club y de la mano de Hermes Desio recaló en la estructura formativa de AFA. En 2019, Martín acompañó a Scaloni en el torneo Sub-20 de L'Alcúdia que logró Argentina. Luego, cuando se confirmó el interinato del actual entrenador al frente de la mayor, permaneció en el equipo de trabajo para formar parte de la delegación que viajó a la Copa América de Brasil de ese mismo año.

Más allá de la calidad técnica de los futbolistas argentinos, la buena respuesta a la dinámica que propone el entrenador con un juego de presión alta y sacrificio constante se debe al buen trabajo realizado por el exprofe de Estudiantes de La Plata.

Por el lado futbolístico, es evidente que se tiene en cuenta a jugadores con pasado en City Bell, como es el caso de Joaquín Correa y Juan Marcos Foyth. Este último, ausente en la pasada doble fecha FIFA debido a una lesión.

Por dichas razones, indudablemente Estudiantes y la Selección forjaron relaciones desde hace tiempo, y hoy, en medio de la reconstrucción de una identidad, aparece nuevamente el ADN Pincha.

