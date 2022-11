El aporte del Profesor para el cuerpo técnico argentino

Por Daniel “Profe” Córdoba

El arquero no se toca. Me gustarían tres para marcar, para estar atentos en contra, para tener dureza y cabeceo. Uno por derecha y que sea salida con cambios de frente y respalde al lateral-mediocampista-delantero. Por izquierda, con iguales obligaciones, otro. Y entre los dos, alguien con mando, que hable achicando y saque o meta según se necesite. Por delante de ellos, un rompetodo. Que releve. Que sea luz, que gane divididas, que adelante equipo, que se meta en el área relevando a alguno de los tres centrales si este debe ir hacia un lateral.

Siguiendo hacia adelante pondría cuatro mediocampistas. Dos bien por fuera para presionar e ir sin parar. Un zurco deberían hacer: uno por derecha y otro por izquierda. En el centro del campo otros dos jugadores con libertad para moverse y asociarse con el Big Small. Con obligaciones de marca pero sobre todo de organizar, de distribuir, teniendo bola para hacer jugar.

El pequeño flotando entre 5 y 10 metros del área metiendo bolas o haciendo remates mágicos. Y el punta, que si bien se le tiene que dar el gol, tenga una movilidad de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, que moleste centrales rivales y abra caminos al gol. Esto es lo que me gustaría. No estoy allí. Todo con gran corazón, entrega y contagio positivo. Lionel Scaloni y su gente, haciendo esto o lo que fuera, no se equivocarán.