“Primero tenemos que pasar y después ver quién nos toca”

Como ya es costumbre en la antesala de cada partido, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa, analizó al equipo argentino y al rival de turno. Destacó las características físicas de los jugadores polacos y afirmó que se armará el equipo en base a lo que necesite el partido. Por parte de los jugadores, quien tomó el micrófono fue Lisandro Martínez.

“Nosotros planteamos el partido en base a lo que creemos que el equipo necesita. En el mediocampo han jugado los tres número 5, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Guido Rodríguez. Va más en función de lo que queremos, salvo en el caso de Guido para contrarrestar al rival”, indicó el oriundo de Pujato

Por otro lado, Scaloni se refirió a las características de los jugadores de Polonia: “No solo tiene jugadores que son fuertes de arriba, sino que también tiene futbolistas rápidos y técnicos. Polonia tiene una manera de juego y entre sus 11 jugadores pueden ir cambiando el sistema”.

En otro tramo de la conferencia, el entrenador de la Albiceleste contó qué le dijo a Pablo Aimar en esas imágenes que dieron la vuelta al mundo: “A Aimar le hablaba del cambio que íbamos a hacer. No me di cuenta del momento. Él había gritado el gol. Estaba ahogado y emocionado a la vez. Son cosas que hay que dejarlas en el recuerdo lindo. ¿Y la identidad del equipo después del gol? Defendimos con uñas y dientes. Al final el fútbol es esto: intentar hacer y que no te hagan goles. La identidad del equipo es esta, es no dar una pelota por perdida y estar fuertes. Eso nos dio tranquilidad porque es lo que vimos”.

Los casos de Francia y Brasil

Cuando le preguntaron sobre un hipotético cruce con el combinado campeón del mundo en octavos de final, Scaloni sentenció: “Primero tenemos que pasar y después veremos quién nos toca. Sin menospreciar a nadie, primero tenemos que pasar. Ninguna está en condiciones de decidir a quién le puede tocar”.

Por último, el técnico argentino se refirió al presente de la Verdeamarela: “Más allá de la dimensión del Mundial, siempre el partido que estamos por jugar es el más importante. Esa es la filosofía nuestra. Y sobre Brasil, yo soy sudamericano y estoy contento de que pase. El que piensa lo contrario está equivocado. Soy el primer fan del fútbol sudamericano, tengo grandes amigos en Brasil y si no está Argentina prefiero que gane un sudamericano. Sin ninguna duda. Está haciendo un gran trabajo, ganaron los dos partidos y los felicito por ello”.