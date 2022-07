“El apoyo de la gente me da fuerzas para seguir”

Ezequiel Sosa, histórico jugador de la Liga Amateur Platense y flamante refuerzo de Peñarol, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de un accidente automovilístico, pero a pura garra continúa con la rehabilitación. La familia del fútbol liguista decidió organizar un evento benéfico para colaborar con los gastos de la recuperación. A horas de la jornada que lo tendrá como protagonista en la tarde de hoy, la Bestia dialogó mano a mano con El Clásico.

Bajo el lema “Todos y todas por la Bestia Sosa”, esta tarde se realizará un encuentro a beneficio del exjugador de La Plata FC, Peñarol Infantil, CRIBA y Estrella de Berisso, entre otros. La jornada tendrá lugar en 25 y 514 (cancha de LPFC), donde se disputarán dos partidos homenaje. Desde las 14 jugarán los históricos futbolistas de El Cruce y Los Tolosanos; y en el horario central de las 15:30 jugarán el primer equipo de La Plata FC y un combinado de excompañeros de Sosa.

Consultado sobre sus sensaciones de cara al evento, Sosa comen­tó: “Quiero agradecerle a la Liga Amateur Platense por estar a disposición y preocuparse por mi persona en esta situación que estoy pasando. También remarcar la movilización de la gente y el reconocimiento de los clubes por los que pasé. Me llena de orgullo”.

Cabe recordar que la Bestia sufrió un accidente automovilístico el pasado mes de enero que le impide continuar con su carrera y atraviesa una compleja rehabilitación. El evento tendrá un bono contribución de $100 para el público en general y se realizará una rifa de $300 donde se sorteará, entre otros premios, una camiseta de la Selección Argentina firmada por jugadores de renombre. Lo recaudado en el evento será íntegramente a beneficio del jugador y su familia.

Desde la Liga Amateur Platense (LAP) se invitó a los clubes afiliados a participar de la iniciativa adquiriendo por tesorería la cantidad de bonos contribución que consideraron oportuna para colaborar con la causa.

Por último, el reconocido jugador local habló sobre lo que viene: “Lo que me sucedió a mí, le puede pasar a cualquier persona; ojalá que nunca ocurra porque no es fácil. Te repito, no hay palabras para agradecer tantas muestras de cariño y cómo excompañeros se mueven para aportar su granito de arena. El apoyo de toda la gente me da fuerzas para seguir adelante y me confirma esa idea de seguir en el mundo liguista desde el lugar que pueda. Es una gran familia”.

La Liga se juega mañana

Cabe remarcar que la Liga Amateur Platense diagramó la actividad del fin de semana y, debido al partido de Gimnasia ante Defensa para esta tarde, los Mayores del masculino y del femenino jugarán mañana.

En cuanto a las sanciones y el último informe del Tribunal de ­Disciplina, se destacan algunos puntos importantes. En el masculino, no se le dio lugar a las notas presentadas por Defensores y Argüello. En el femenino, Alumni ganó el reclamo frente a 152 Oeste. Por otra parte, se le dieron seis años de sanción a Franco Pérez, el chico que agredió a Bruno Barraza de CRISFA en Cuarta.

Sigue la polémica por el caso Helguera

En los últimos días, una acusación sacudió a la Liga Amateur Platense y tuvo como víctima a la jugadora trans Ángeles Helguera. La futbolista contó que una coordinadora de otro club exigió la presentación de los estudios clínicos que demostraran sus niveles de testosterona. El reglamento solo exige que la jugadora presente documento femenino. El partido se jugó con Helguera incluida, donde Brandsen le ganó a Alumni por 3 a 1 y ahora está puntero.

En diálogo con Gambeta de dama, Angie se explayó sobre lo sucedido. “Yo comencé a jugar en la Liga en 2016 y en 2017 me operé. Ya no produzco más testosterona. Lo sentí como una incitación al odio, porque con solo recorrer mis redes sociales se enterarían de mi situación. Ahí está todo expuesto y de esa manera se hubiese evitado, pero se ve que no era la idea”.