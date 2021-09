El básquet del Lobo tuvo su Media Day

En la previa al inicio de la Liga Argentina, ayer se dio el Media Day en la sede social de calle 4, donde se presentó al cuerpo técnico y jugadores del plantel de básquet de Gimnasia, como así también el diario Hoy tuvo la palabra del técnico Fabián Renda, y de la figura y experimentado Nicolás Gianella.

El DT afirmó: “La estamos pasando bien, hablando de básquet, es un lindo momento para los chicos. Es un grupo bárbaro que viene trabajando muy bien”. Sobre los amistosos, Renda remarcó: “No le doy demasiada importancia al resultado, sí a los entrenamientos y a como jugamos. Tenemos varios objetivos para esta temporada, queremos estar lo más arriba posible y esto que hicimos seguro nos va a ayudar”.

Por el lado del número 10, la figura del Lobo dijo: “Estamos contentos con el equipo que se conformó y estamos ilusionados para esta temporada. Queremos que las cosas se nos den. Elegí seguir porque el básquet me da vida y lo disfruto, acá me siento muy querido”. Además, habló respecto a su carrera: “Entiendo que va a ser la última temporada, siempre lo digo y me arrepiento pero creo que todo está dado para que esto termine como siempre quise, con gente en la cancha y disfrutando”.

Mientras los basquetbolistas y miembros del cuerpo técnico posaron para las fotos institucionales y presentaron la nueva indumentaria, también se tomaron su tiempo para dialogar con la prensa mientras que otros también jugaban a encestar. Yago Sánchez, miembro del plantel, hasta se tomó el tiempo para mostrar sus dotes como peluquero y varios compañeros pasaron por las tijeras del alero Tripero.