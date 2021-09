Beauty Romance tiene una parada brava en el Hándicap

Se cierra el mes de septiembre con actividad en el Barrio Hipódromo. Una docena de carreras en la marquesina, contando como cotejo más atractivo la disputa del Hándicap Haras Orilla del Monte (1.100 mts.), abierto para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras como mínimo de tres carreras.

Un numeroso lote compuesto por 14 ejemplares lucharán en la pista por llevarse los 305.000 pesos de recompensa a la vencedora. La variedad de ofertas dificulta quedarse nítidamente con alguna participante porque los kilos se encargan de igualar posibilidades. En tren de hacer nombres, confiaremos nuestro voto a la regularidad de Beauty Romance que en sus últimas ocho salidas a la pista obtuvo cuatro victorias y dos segundos lugares. Casualmente, viene de escoltar a Grantland sobre 1.400 metros de pista pesada en polémico final. No la tendrá fácil porque no solo da ventaja en la edad y el peso a sus ocasionales rivales, sino que también en el acorte del tiro. Igualmente confiamos en su calidad para superar dichos escollos. Enemigas no le van a faltar.

En ese rol se anotan las regulares My Dear Dream y Magic Sam, que intentarán aprovechar el menor renuncio de nuestra candidata para primerearla. Y otra que se presenta como un hueso duro de roer es la múltiple ganadora clásica Strong Key, que ha bajado algo la guardia en sus últimas dos salidas pero que esta tarde y en su cancha, tratará de volver a la senda triunfal. En síntesis, todas las anotadas aseguran una carrera de alto voltaje, desde el pique a la raya.

1° Carrera PREMIO: DANCE WITH PRIDE - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 5L 1 REALIQUERA GAG a 3 56 CHAVES URBANO J.-4

5L 0L 2 TAGINE z 3 56 GOMEZ DARIO R.

8L 4L 7L 8L 3 LA SIEMPRE VIVA z 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

Debuta 4 CIMA THE JAN t 3 56 JURI FABIAN R.

2L 4L 5L 2L 5 GLORY AND VISION z 3 56 PEREYRA WILLIAM

8L 6L 6 LA ECOLOGA a 3 56 SINIANI EMILIANO F.

6L 7L 7 LINDA TRUE a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 8 DIVINA BEACH z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-4

0L 6P 6L 9 MINGONA z 3 56 YALET JORGE R.(H)-2

Debuta 10 LUNATICA JOY z 3 56 XX

Debuta 10a SUPER DUBAI a 3 56 CABRERA ANIBAL J.

2° Carrera PREMIO: SAME STORY - DISTANCIA 1.500 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

7L 5L 8L 4L 1 MAT SEATTLE z 6 57 VILLAGRA RAUL E.

9L 8L 0L 9L 2 BUENA REINA z 7 57 RIVAROLA JUAN C.

3L 1L 9L 0L 3 GATA SOLEADA a 6 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

0L 8L 7L 3L 4 LA RAZON z 6 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 6L 7L 7L 5 PALINA t 6 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 7L 0L 6L 6 CORONITA NESS a 6 57 PINTOS JUAN I.-4

3L 5L 4L 6L 7 QUEEN REGNANT z 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3° Carrera PREMIO: SOY ALTRUISTA - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

3L 4L 7L 3L 1 SOY MANI PITOCHITO z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

6L 2L 2 LET IT GO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.-3

0L 3 ALPESTRE z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

9S 7S 0L 0S 4 BABEL RIVER a 3 56 PILIERO SERGIO A.

5P 5 CHANOMAN z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 6 OJO CON THIAGO z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 7 AMIGO PAIO z 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.

Debuta 8 PERFECT ROLL z 3 56 GARCIA WALTER L.-4

8L 9 PELEGRINO CAT z 3 56 HAHN GONZALO

4° Carrera PREMIO: QUICK CALL - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

8L 0L 0L 0L 1 THE TRYMAN z 6 57 YALET JORGE R.(H)-2

5L 7L 1L 0L 2 SANT ANTIMO z 7 57 XX

9L 7L 7L 7L 3 SEÑALADO SHOT z 7 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

0L 0L 0L 8L 4 REBELDE DUBAI a 9 57 XX

9S 0S 6L 0L 5 BEST VALENTIN a 8 57 GAUNA DARIO E.

4L 2L 1L 2L 6 MERIDIO z 6 57 SINIANI EMILIANO F.

9L 9L 9L 3L 7 QUAKE RISK a 7 57 PILIERO SERGIO A.

9L 0L 0L 6L 8 RICO MOON z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

3L 0L 6P 7L 9 INTRATABLE zd 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

1L 5L 6L 0L 10 SALLY RAY z 7 57 CORONEL ESPINOLA A.M-2

6P 0P 6P 5L 11 ROCAMBOR z 6 57 LEONARDO JOSE E.

5° Carrera PREMIO: SOY ALTRUISTA (2º TURNO) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

7L 0L 0L 4L 1 TERRIBLE COPETIN z 3 56 GOMEZ DARIO R.

6L 0L 7L 7L 2 EMIRATOS z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 3 AL FIN LLEGUE a 3 56 LENCINAS DARIO E.-4

6L 5L 6L 3L 4 BADAJO SONG a 3 56 ASCONIGA MARIA L.

Debuta 5 DR CASUAL z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.-3

Debuta 6 ENCARNIZADO a 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

9L 9L 7 AMIGO PANCHO z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

0L 2L 4L 0L 8 SEBISTIAL z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

5L 4L 7L 2L 9 PUNTERO LASER t 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

6° Carrera PREMIO: JOLLY SONG - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

4L 1L 2L 3L 1 SUPER ALLIE z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

1L 0L 0P 6L 2 D'AVIGNON a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 2L 1L 3 KUKULATOR z 3 56 PEREYRA WILLIAM

0L 7P 2L 3L 4 POTRO ESCAPADO a 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

1L 5 SUPER BAMB z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

1L 6 HATIM z 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

7° Carrera PREMIO: MAGNETIC DREAM - DISTANCIA 1.500 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

3L 2L 5L 2L 1 LEDECKY (H) t 6 50VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

9S 4S 0P 0S 2 BULLON z 5 57 VALLE MARTIN J.

3S 2L 1L 4L 3 INDIAN BEACH z 5 57 GARCIA ROLANDO L.-4

7P 1L 3L 9P 4 IZZO z 5 54 LOPEZ ALEXIS O.

3P 5P 4P 1P 5 ORINGO JOY zd 5 57 ROMAY ABEL I.-2

1L 0L 9S 6L 6 COLT FAST a 5 57 PAREDES LUCIANO A.-3

5P 3L 3L 6P 7 VETRO z 5 57 PILIERO SERGIO A.

7P 6P 2L 0Z 8 UN MOTORCITO z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

8° Carrera HáNDICAP HARAS ORILLA DEL MONTE - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1P 5P 8P 1L 1 SUBYUGANTE z 4 55½ ORTEGA PAVON EDUARDO

4L 7S 2L 2L 2 MY GOLDEN STAR z 5 54½ BLANCO RODRIGO G.

2L 0S 3L 3S 3 TURISTA z 4 55½ SINIANI EMILIANO F.

1L 1S 0P 7S 4 STRONG KEY a 4 59 HAHN GONZALO

5L 4L 4L 5L 5 INCASITA t 4 54 PEREYRA WILLIAM

1L 4L 1L 2L 6 BEAUTY ROMANCE z 5 58 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 6S 6P 3L 7 DOÑA ANGELICA a 6 57½ AGUIRRE FACUNDO S.

2P 3S 0S 7P 8 IDAIRA CHICA a 7 58 CABRERA LUCIANO E.

3L 1L 6L 6L 9 VERNIX z 5 54½ GARCIA WALTER L.

6L 0P 5L 2L 10 KALI MANI z 5 56 ASCONIGA MARIA L.

3L 7L 9P 1P 11 CATTLEYA COM z 5 54 AVENDAÑO JOSE M.

3S 3L 1P 3S 12 TESTARDA z 4 57 VALLE MARTIN J.

6P 6P 2S 2S 13 MY DEAR DREAM t 5 59½ FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 1L 2L 2L 14 MAGIC SAM a 6 58½ RIVAROLA JUAN C.

9° Carrera PREMIO: YOU’RE HISTORY - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 0L 4L 0L 1 SEÑORA JOLIE t 5 57 VILLAGRA RAUL E.

2L 9L 1L 2 MUÑEQUITA DE TRAPO z 5 57HAHN GONZALO

8S 7L 9L 0P 3 PIFILKA z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

1L 9P 5L 8L 4 HAPPY ROMA z 5 57 VALLE MARTIN J.

6S 4L 1L 6L 5 BETTY SINGS z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

1L 6L 9L 9L 6 COSTA ASCASUBI z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

0L 0L 9L 7L 7 EXCHANGE SPARK z 5 57 LOPEZ ALEXIS O.

3L 1P 6L 7P 8 INSTIGADORA MIX z 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

5L 8L 1L 2L 9 BORDADITA PAMPA zc 5 57 GOMEZ DARIO R.

0L 1L 0L 5L 10 MARINA LETAL zc 5 57 GAUNA DARIO E.

9L 5L 8L 4L 11 LA MARINELLA z 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

10° Carrera PREMIO: TRUE PASSION - DISTANCIA 2.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0S 4L 4L 5L 1 VIVI JURANDO z 4 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

4S 4L 2L 1L 2 TU Y LAS NUBES zd 4 57 LOPEZ MARIANO J.

1L 5L 9L 5L 3 TUA HEE zd 4 57 RIVAROLA JUAN C.

3S 5L 2L 3L 4 GLOBAL HALO a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

9S 7S 3S 1L 5 BALAJU z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

6P 0L 0S 6L 6 EL GRAN PATRICIO z 5 55 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-4

7P 5P 7S 5P 7 EL ULTIMO GUAPO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 1L 4L 2L 8 KLEMEN zd 4 57 PEREYRA WILLIAM

6S 0L 1L 5L 9 CHARMING MAN z 4 57 VALLE MARTIN J.

4L 7L 4L 8L 10 OTRO MAHI t 4 57 LOPEZ ALEXIS O.

2P 1P 7P 5P 11 LE ROCK z 4 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-4

11° Carrera PPREMIO: YOU’RE HISTORY (2º TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

7L 9L 4L 8L 1 VIDINA z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

2L 1L 5L 6L 2 SIL TOP z 5 57 CORIA FACUNDO M.

9S 7S 3L 3L 3 SRTA. FRANCESA zc 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

2L 1L 7L 5L 4 MADAME MORA zc 5 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 3L 0P 7S 5 DESTRESS a 5 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

2L 1P 5L 2L 6 DUBAI'S CAT z 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

2L 1L 2L 0S 7 LA MURILLO z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

2S 1S 0S 0S 8 RISA DIVINA a 5 57 BENITEZ CARLOS M.-2

1L 5L 7S 0L 9 DONDINA a 5 57 BLANCO RODRIGO G.

1L 7L 6L 0L 10 SEATTLE BACK z 5 57 PEREYRA WILLIAM

9L 5L 8L 7L 11 RUGHETA z 5 57 FERREYRA MATIAS N.

12° Carrera PREMIO: Unión civil

4 ULTIMAS Nº CABALLO P E Kg. JOCKEY

6L 8S 0L 3L 1 SON EMINENCE z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 8L 4L 4L 2 IL FATTO a 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

0L 0L 7L 6L 3 VIDEO CREATIVO z 4 57 XX

6L 7L 8L 6L 4 MARCHOSO ZAR z 4 57 PILIERO SERGIO A.

0L 7L 8L 5L 5 EL CHASQUI z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 6L 9L 6 ADORADO MEMPHIS zc 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

Debuta 7 CEILING z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

8L 5L 6L 2L 8 DON NADIE z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

5L 9 WILD YOU ARE z 4 57 CORIA FACUNDO M.

5S 4S 3S 8S 10 EL GUERRERO a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

7S 7L 11 CATEDRATICO TIN z 4 57 LA PALMA MARTIN A.

5L 4L 3L 7L 12 TANGUERO JOHAN a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

6S 7S 9L 4L 13 GIZMO z 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

4S 6L 4L 2L 14 EL TOSHY z 4 57 HAHN GONZALO

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1) GLORY AND VISION (5) SUPER DUBAI y Cía (10A y 10) REALIQUERA GAG (1)

2) LA RAZON (4) QUEEN REGNANT (7) PALINA (5)

3) LET IT GO (2) SOY MANI PITOCHI (1) CHANOMAN (5)

4) MERIDIO (6) QUAKE RISK (7) RICO MOON (8)

5) PUNTERO LASER (9) BADAJO SONG (4) TERRIBLE COPETIN (1)

6) POTRO ESCAPADO (4) SUPER BAMB (5) SUPER ALLIE (1)

7) LEDECKY (1) INDIAN BEACH (3) UN MOTORCITO (8)

8) BEAUTY ROMANCE (6) MY DEAR DREAM (13) MAGIC SAM (14) STRONG KEY (4)

9) BORDADITA PAMPA (9) LA MARINELLA (11) MARINA LETAL (10)

10) KLEMEN (8) GLOBAL HALO (4) LE ROCK (11)

11) SRTA. FRANCESA (3) DUBAI’S CAT (6) MADAME MORA (4) LA MURILLO (7)

12) EL TOSHY (14) IL FATTO (2) WILD YOU ARE (9) TANGUERO JOHAN (12)