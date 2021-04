El coronavirus sigue complicando al Lobo

Desde hace una semana que el mundo Gimnasia gira en razón al coronavirus ya que el sábado pasado Nelson Insfrán dio positivo y a pesar de que se pensaba que podía ser un caso aislado, el lunes todo comenzó a cambiar. Leonardo Morales no fue al Ducó para jugar contra Huracán ya que tenía síntomas y el martes le dio positivo, pero no sería el único porque en la tarde se sumó Antonio Napolitano y ahí sí empezaba la preocupación en serio en el Lobo.



El miércoles antes de ir a entrenar, Bruno Palazzo y Rodrigo Rey se fueron a hacer hisopados ya que tenían síntomas y no fueron hacia Estancia Chica porque el resultado fue positivo y ahí quedó confirmado que el panorama era complicado y era muy probable que haya un brote de contagios en el Lobo.



El jueves tocaron los hisopados habituales antes de cada partido y se sumaron Matías Melluso, Víctor Ayala, Harrinson Mancilla, Gabriel Perrone y algunos de los empleados, mientras que ayer Tomás Fernández se aisló por síntomas y hoy se hará el hisopado y Lucas Barrios se lo hizo por su parte el cual le dio positivo. Así, son 12 jugadores hasta el momento los que están aislados sumados a algunos empleados.

Barrios sorprendió a todos

El delantero había dado positivo a principios de este año en la semana que tuvo de vacaciones el elenco Tripero tras la Copa Diego Armando Maradona y por eso mismo se perdió los primeros días de pretemporada al mando de Leandro Martini y Mariano Messera. Lucas Barrios tuvo síntomas el jueves por la noche y por prevención se hizo un hisopado antes de viajar de Capital a Estancia Chica y el resultado fue positivo, por lo que se reinfecto habiendo cumplido hace poco los 90 días del anterior positivo.



Lo mismo le sucedió a Emanuel Cecchini semanas atrás cuando iba a debutar en el Lobo y en noviembre había dado positivo en Unión.

Juventud, divino tesoro

A raíz de tantas bajas, Martini y Messera recurrieron a la juventud de la categoría Reserva y hoy habrá varias sorpresas tanto en el equipo como en el banco. Tomás Durso, categoría 1998, y Gustavo Areco, categoría 2000, tendrán su debut absoluto en Primera tras los positivos en el puesto de arquero y defensa central, mientras que en el banco Fernando Martínez es nacido en el año 2002 y Matías Bazzi en el 2003 al igual que Ignacio Miramón, Ivo Mammini y Leandro Mamut. Por su lado, la 2001 aporta a Nahuel Manganelli y Leandro Chávez. Luego, Matías Miranda y Sebastián Cocimano, con mayor rodaje, fueron compañeros con Areco en las juveniles.