Sin fecha y con suspensión de actividades en algunos clubes

Como consecuencia del fin de semana largo por Semana Santa, las autoridades de la Liga Amateur Platense decidieron no realizar actividades en la jornada de hoy y mañana, pasando la continuidad del torneo que se había iniciado hace un mes para el segundo fin de semana de abril.



Asimismo, como producto del aumento de casos de coronavirus que viene afectando y acechando a la ciudad de La Plata, algunos clubes de la región optaron por cerrar sus puertas de forma temporal y suspender los entrenamientos y actividades de manera preventiva, al menos hasta la semana que viene, amparados en que este fin de semana no habrá fecha. Crisfa, Las Malvinas, La Plata y Estrella se inclinaron por esta decisión, al tiempo que se confirmó que por el momento no corre peligro la continuidad del certamen liguista.