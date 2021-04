Se postergó el torneo de la D y Camba le dio el apoyo a Estrella

No fue un viernes más en la región. La llegada de Semana Santa, los feriados y los rumores que sobrevuelan en torno al futuro de Claudio Tapia en la AFA completaron la jornada. Además, la dilatada espera de los equipos de la región para recibir una respuesta a la postulación para poder empezar a jugar en la Primera D sumó un nuevo capítulo.



Ayer, el club Defensores de Cambaceres le dio su apoyo y respaldo a Estrella de Berisso por considerar que “hace mucho tiempo que se viene postulando para jugar en la D”.



Al ser consultado por este diario, el dirigente del Rojo de Ensenada, Cristian Comas, confirmó la adhesión a la postulación de la Cebra, que desde la década de 1970 comenzó a hacer intentos para lograr una plaza en la D. “Sería lo más justo”, sostuvo el dirigente.



La posición de Cambaceres ante la disputa institucional que lanzaron Estrella con Everton, el otro club de la región que también quiere empezar a jugar en la D, sumó así otro nuevo capítulo.



Esto se debe a que la semana pasada se conoció el apoyo que le dio Villa San Carlos, el otro club de Berisso, a Everton y no a Estrella.



En aquella ocasión, fue el presidente Juan Carlos Tocci quien había confesado que estaba dispuesto a darle el apoyo al Decano. Este sostiene su intención de quedarse con una de las cuatro plazas que propone el nuevo campeonato de la Primera D recibiendo afiliaciones de otros equipos de las Ligas del interior de la Provincia.



A todo esto, se confirmó que para que se conozca la decisión habrá que esperar por lo menos hasta finales de la semana que se viene, dado que el campeonato de la D no arrancará el sábado 10 de abril como se había anunciado inicialmente.



Muy por el contrario, podría comenzar el sábado 17, aunque a este ritmo no se descarta que pueda postergarse hasta finales de abril o a lo sumo para el primer fin de semana de mayo. Hay que tener en cuenta que será un torneo de pocos equipos (no más de 15) y que los plazos y tiempos de definición podrían resolverse en un mes y medio de competencia. Y tratándose de la Primera D, no hay que descartar que puedan jugarse algunos partidos incluso después del 11 de junio, cuando arranque la Copa América.

Nuevas señales positivas para Everton, que espera con cautela

Durante la jornada de ayer, directivos de Everton tomaron nota de publicaciones en las redes sociales de personal encargado de las acreditaciones y prensa en la Primera D. Allí, se daba cuenta de una de las tantas versiones periodísticas en torno a la inminente definición positiva para su afiliación al campeonato de la D.



Según se filtró en la agencia Télam, los clubes Hacoaj de Tigre, pertenecientes a la Liga de Escobar, el club Mercedes de la Liga de Mercedes y Everton de La Plata tendrían un lugar asegurado dentro de las afiliaciones solicitadas.



La información es extraoficial, y por tal motivo desde el Decano optaron por llamarse a silencio y tener cautela. Los diferentes frentes abiertos que ha demostrado tener el presidente de la AFA en las últimas semanas, donde estaría la mira del Gobierno nacional, llevaron a que la decisión se dilate más de la cuenta.



En contacto con este diario, el presidente de Everton, Marcelo Forte, admitió ayer que el club está preparado para afrontar todos los compromisos que conlleva jugar en la D y que en un principio también estarían en condiciones de seguir jugando en la Liga Amateur, cuyo campeonato ya arrancó hace un mes.



“Tenemos infraestructura para afrontar el desafío. Si nos permiten, la idea es seguir jugando en la Liga también. Pero esperamos una definición para los próximos días”, sostuvo.

A todo esto, la postura de Unidos de Olmos, otro de los equipos que tiene aspiraciones de jugar también en la D, habría quedado relegada a un segundo plano y por el momento se conformaría solo con jugar en la Liga Amateur Platense.