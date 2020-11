El cumpleaños de La Plata también se festeja en el Hipódromo

Corren inexorable las manecillas del reloj en su cuenta regresiva con miras al Gran Premio Dardo Rocha (G I-2.400 mts.). Cada minuto cuenta, cada hora que pasa es una menos de cara a la carrera más importante del turf local. Para el platense común y burrero es el clásico de los clásicos. Será lo que mañana ocupará los titulares de la sección Deporte de todos los medios.

Peor que perder esta gran carrera es no tener caballo para correrlo, ya lo dice el tango Bajo Belgrano en dos párrafos que pinta la situación: “Cuanta esperanza la que en vos vive... Sacame e’ (sic) pobre, pingo querido, no te me manques pa’l (sic) Nacional...”.

No se conoce entrenador, jóckey, propietario, criador, veterinario, capataz, peón o sereno con raíces en el Bosque que no haya querido ser parte alguna vez del evento máximo del turf platense. Porque correrlo es un sueño cumplido, ganarlo es la utopía hecha realidad.

Para todos los platenses, este evento se vive con las pulsaciones a mil, y este año, inédito, no habrá público en sus tribunas por primera vez en sus 100 años de historia. Se deberá seguir de manera audiovisual, por los distintos canales, ya sea del Hipódromo platense o por los televisores de las agencias provinciales y nacionales.

Pero todos estarán pendientes, cuando a las 18 suene la campana de largada y 11 ilusiones salgan de los partidores ubicados al fondo de la recta a luchar por el éxtasis de la victoria y que tan solo uno podrá embriagarse con las burbujas del éxito en esta edición Nª100, que va a pasar a la historia, porque fue la que se corrió sin público.

Los competidores serán: 1. Global Big; 2. Special Dubai; 3. Little Vicky; 4. Vertical Dubai; 5. Solo Un Momento; 6. Emotion Orpen; 7. Australis Cheeky; 8. Ludvig; 9. Keen; 10. Soy Tormentoso y 11. Perverso Dubai.

CANDIDATOS PARA HOY EN LA PLATA

1ª.) RIMA CURSI (2) POR QUE NEGAR (7) DUBLANK (5)

2ª.) EN REBELDIA (5) ANT MAN (4) EVER PLIN PLIN (14)

3ª.) HARMLESS (1) FOTO GRACIOSA (3) GRAND SPLENDID (7)

4ª.) ZENDA BOHEMIA (1) MUMY BEACH (4) FY SPREE (5)

5ª.) ROCANARA (7) SIEMPRE TE AMARE (12) FORTALEZA VIV (5) CUIDADIOSA (9)

6ª.) DOÑA GUARANI (3) AGUA FEROZ (2) BUENA ZENSACION (5)

7ª.) IDEOCRATICA (1) DONNA GAIA (5) LA JAVIERA (6)

8ª.) RIO NOBLE (13) DOKY BLOOD (6) EL FACHERO (2) BLESSED DREAM (5)

9ª.) POKEMON FILOSO (12) IVAN CELINA (13) NOTABLE KING (9)

10ª.) THIS WAY (9) TOP ONE CITY Y Cía (7A-7) AKAN (3)

11ª.) PROCLAMATION (7) JUMBALAYO (13) CONSOLAME QUIQUE (9)

12ª.) BOLIGRAFO (5) DON KARATECA (8) PRINCESA LAKE (12) HELLO ANGIE (11)

13ª.) LORENZO RYE (2) PERICO FOR EVER (3) VALFRIDO JOY (9)

14ª.) PERVERSO DUBAI (11) EMOTION ORPEN (6) SOY TORMENTOSO (10)

15ª) LA COCORONA (13) SWEET WATER (8) ILUSION CAT (14) PEARL SLAM (12)

16ª) EL DE CUMA (12) BRUNITO (11) CIMITERO (4) GRAN EMPERIO y Cía (8 y 8A)