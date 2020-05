El descargo de Villa contra su expareja

Daniela Cortés, expareja de Sebastián Villa, denunció la semana pasada al jugador de Boca. A través de su cuenta de Instagram publicó la acusación junto a diferentes imágenes de prueba.

El delantero colombiano realizó su descargo en la Justicia: “Yo la conocí cuando estaba en Deportes Tolima. Después fui transferido a Boca y convocado a la Selección colombiana. Ahí empezaron los celos, que no podía seguir con mis amigos”, afirmó en primer lugar.

Pero luego, el futbolista Xeneize contó su versión de las publicaciones de su expareja: “Daniela me golpea. Cojo mi maleta, empaco mis cosas y me mete una patada, me hace un raspón en la pierna. Ella me dice que si no le daba ese dinero, iba a publicar lo que publicó y de esa manera dañar mi carrera. Que le diera los 50.000 dólares acá y 100.000 en Colombia”, remarcó.

Por último, Villa aseguró que no hubo agresión de su parte: “Yo nunca he ejercido ningún tipo de violencia contra Daniela. Desconozco esas fotos”, finalizó.