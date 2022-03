El dilema del PSG: ¿tirar todo por la borda o redoblar la apuesta?

Cada derrota del PSG trae consecuencias, pero si es en Champions, la magnitud se eleva a la máxima expresión.

El equipo de Messi perdió 3 a 1 en el Santiago Bernabéu y quedaron afuera en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa de forma rápida e inesperada.

Una eliminación que podría traer consecuencias tanto a nivel deportivo como institucional.

Por un lado se plantea el dilema, ya que se hizo un enorme esfuerzo a comienzos de temporada trayendo grandes figuras para rodear a Neymar y Mbappé y buscar el objetivo de quedarse con la Orejona. ¿Se cambia medio equipo de nuevo o se mantiene la base y se apuesta a mejorar para el año que viene sobre lo que ya se ha construido?

Comenzando por Mauricio Pochettino, parece que el técnico ha formado una sentencia, ya que lo trajeron por sus buenos antecedentes en Inglaterra para intentar ganar la Champions, y hasta el momento no ha podido con ese objetivo.

Al-Khelaïfi le mantendrá hasta final de temporada antes de destituirlo o, por el contrario, le despiden a dos meses de que acabe la presente campaña.

Los casos de Di María e Icardi

Respecto al equipo es evidente que el PSG tendrá que prescindir de varios jugadores para intentar reforzarse de cara al próximo curso. A ellos hay que añadirle Mbappé, que fue, como toda la temporada, el mejor jugador de los parisinos en el terreno de juego. El internacional francés apunta a salir libre en junio y tanto Leonardo como Al-Khelaïfi deberán, o al menos acercarse, fichar a un jugador con características similares como podría ser Erling Haaland.

Wijnaldum es uno de los que tiene todas las papeletas de dejar París en junio. El rendimiento del holandés ha sido bastante irregular a lo largo de la temporada y prueba de ello son los cero minutos que le dio Pochettino en el Bernabéu. El exjugador del Liverpool no se ha adaptado a París, no está cómodo en la posición de interior y tampoco ha podido afianzarse nunca en el once titular. En Inglaterra ya le colocan en el Newcastle o incluso el Atlético podría haberse interesado en hacerse con sus servicios.

A Wijnaldum hay que añadir los Sergio Ramos, Di María, Draxler o Icardi. El zaguero fue fichado para ganar la Champions League y la realidad es que no ha disputado ni un partido en la máxima competición continental con el PSG.

Desmienten una pelea y aceptan el fracaso

Continúan las repercusiones luego de lo que fue la derrota del París Saint-Germain en la Champions ­League en manos del Real Madrid. Una de las situaciones que despertaron más sorpresa fue la que involucra al brasileño Neymar, que utilizó sus redes sociales para desmentir la versión de una pelea con su compañero italiano Gianluigi Donnarumma en el vestuario del estadio Santiago Bernabéu, luego de la eliminación.

En tanto que Kylian Mbappé, figura y goleador, admitió el fracaso del equipo. La estrella francesa expresó su tristeza mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. “Momento difícil. La Champions League era un gran objetivo para nosotros, pero fracasamos”, reconoció.