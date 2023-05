El entrenador de Guatemala denunció espionaje por parte de la delegación albiceleste

El ambiente más bien ameno que predominó durante los primeros días del mundial Sub-20 cambió a uno mucho más tenso, con sospechas y acusaciones cruzadas. El choque con Guatemala en el segundo partido del grupo A, en principio nada más que un encuentro que podría dejar muy bien parada a la Selección Argentina si consigue el triunfo, tomó una gravedad mucho mayor de la esperada.

El detonante ocurrió en la mañana de ayer. El conjunto centroamericano arribó al predio Losep, el mismo donde había tenido su práctica la albiceleste antes del debut contra Uzbekistán, y el entrenador Rafael Loredo elevó una denuncia incendiaria: “Los argentinos me han tratado excelentemente bien, pero esta persona me preocupó. En el momento en que había menos gente en el vestidor (vestuario) se metió a grabar todas las hojas de la charla técnica, parado ofensivo y defensivo. Todo lo grabó”.

El seleccionador, que fue jugador en su México natal pero cuya experiencia como técnico se limita casi exclusivamente al fútbol guatemalteco, incluso señaló que sabe quién fue la persona que entró y que todas las autoridades ya están informadas: “Pienso que la FIFA está muy preocupada por el Fair Play, esto no es juego limpio. Creo que FIFA se va a encargar de chequearlo. Hay fotos y es una persona acreditada, está totalmente identificada”, advirtió, aunque insistió que este suceso no define su experiencia en la argentina: “Hubo alguien que hizo una fechoría que no deben hacer. Lo que hace una persona no habla de todo el pueblo argentino”.