El futuro llegó…

Estudiantes se jugará esta noche mucho más que un partido ante Lanús. Cuando a las 21.15 el equipo salte al campo de juego del Granate, en el comienzo de la fecha número 20 se pondrán en juego tres valiosos puntos que le pueden significar al equipo dar un enorme paso para clasificar a la Copa Sudamericana, o por el contrario, seguir retrocediendo casilleros y complicar el pasaporte internacional para el año que viene.

Después de este partido, como consecuencia de las elecciones legislativas, el equipo no tendrá participación hasta después del 20 de noviembre, cuando jugará tres partidos seguidos (uno de ellos entre semana) antes de la finalización del mes.

Para el cierre del año, quedarán el clásico ante Gimnasia en el estadio del Bosque y un partido más como cierre en Uno.

Para la Comisión Directiva, y principalmente para la secretaría de fútbol, el futuro del cuerpo técnico “llegó hace rato”, tal cual reza la canción de Los Redonditos.

La realidad es que después de lo que significó la salida de Desábato y Braña hace diez meses atrás, con Zielinski, la Comisión Directiva logró cierta estabilidad en el gusto popular que se trasluce en los comentarios que recibe en el club en las redes sociales oficiales después de cada partido. Sin embargo, en el mejor momento del ciclo, el Pincha le ofreció al representante de Zielinski empezar a negociar los términos de un nuevo contrato, incluso en el mes de septiembre, para extender la vinculación de diciembre (cuando termina el contrato) hasta diciembre del 2022. Desde aquel momento, las negociaciones se fueron demorando más por decisión del entorno del entrenador que por Estudiantes.

En estos dos meses, el peso en la Argentina se siguió devaluando y la campaña del equipo entró en una meseta. Esto, de todas maneras, no haría peligrar las negociaciones pero a esta altura del mes de noviembre las cosas están muy claras. Estudiantes quiere seguir teniendo a Zielinski, más allá de que todavía no terminó el año y no se sabe cuáles serán realmente los objetivos del 2022, ya que todavía no se definió la clasificación a las Copas.

Zielinski, en cambio, quiere esperar hasta diciembre, como hizo el año pasado cuando todavía estaba en Atlético Tucumán, ya que como suele ocurrir con cualquier entrenador, no es lo mismo afrontar una Copa Libertadores el año que viene, que no jugar por nada. Es decir, en el medio habrá que definir ­cuántos refuerzos y quiénes pueden venir. También, cuál sería la mejora del contrato para el cuerpo técnico, ya que nadie supone que al Ruso le van a ofrecer un contrato inferior al que está cobrando. Así las cosas, el de hoy marcará el último partido antes de dos semanas que para el club serán decisivas a los fines de avanzar fuertemente en la renovación, sin condicionamientos ni especulaciones. Por ahora hay predisposición de todas las partes (a no ser que llegue una oferta del exterior para que el Ruso siga trabajando, como comenzó a circular en las últimas dos semanas).