El futuro llegó hace rato: los eSports de Estudiantes y Gimnasia siguen ganando seguidores

Los eSports no han sido víctimas del coronavirus, sino todo lo contrario: el confinamiento generó que haya aumentado considerablemente el tiempo que muchos jóvenes le dedicaban a las diferentes consolas. Los gamers y aficionados han dedicado gran parte de su tiempo de encierro para entrenarse y participar de las principales competiciones deportivas. Los dos clubes de nuestra ciudad, Gimnasia y Estudiantes, son grandes protagonistas de esta movida.



El Lobo y el Pincha ya tienen en su estructura un equipo de trabajo dedicado especialmente a los deportes electrónicos. Por supuesto que el fútbol se lleva la mayor parte de las miradas: ambos planteles participan de la AFA Virtual Liga, la cual se juega bajo normas eFootball PES 2021 Season Update, con la modalidad once vs. once.



El desarrollo de los eSports, aunque todavía es incipiente, viene en una clara tendencia ascendente en todos los rincones del mundo. No solo atrae a jóvenes deseosos por los videojuegos sino también a inversores que ven en este sector una de las grandes oportunidades para los próximos años.

FIFA distribuirá 4,35 millones de dólares en los premios de sus diferentes competiciones de eSports para jugadores individuales, clubes y selecciones nacionales, todas ellas disputadas con su videojuego simulador de fútbol de la empresa estadounidense EA Sports.



El organismo rector del fútbol mundial anunció su estructura de competiciones para esta temporada con un nivel para jugadores individuales (FIFA eWorld Cup, con sus clasificatorios Global Series), otro para clubes (FIFAe Club Series) y otro con selecciones nacionales (FIFAe Nations Series).



Tal ha sido el boom de los eSports que se crearon estadios destinados únicamente a la celebración de este tipo de eventos. En Estados Unidos cuentan con el MLG Arena in Columbus (en Ohio) y el Esports Stadium Arlington (Texas), a los que se unirá el próximo año el Fusion Arena en Filadelfia.