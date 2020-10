El Galaxy de Barros Schelotto perdió el clásico y se hunde en el fondo de la MLS

Mal momento para Guillermo y su equipo en la MLS: el LAFC se llevó una edición más del clásico este domingo, después de vencer por marcador de 2-0 al LA Galaxy de Barros Schelotto.

En el conjunto del Mellizo fue titular Pavón e Insúa, y pese a contar con buenos jugadores en su plantel, se hunde en el fondo de la Conferencia Oeste de la MLS.

La polémica del partido, que desató la bronca del ex entrenador de Boca, estuvo centrada en la jugada que derivó en primer gol de los locales, la pelota había salido en su totalidad y,a pesar de la intervención del VAR, fue convalidado.

"El error fue el VAR, no el árbitro porque se puede equivocar, pero el VAR debe de ver si el árbitro se equivocó. No sé porqué el VAR no dijo nada, el balón está fuera", comentó el Mellizo en conferencia de prensa.

El estratega argentino recalcó que hasta ese momento y pese a que LAFC tenía control y dominio del balón, el orden de su equipo predominó.

LA Galaxy sufrió la expulsión de Giancarlo González al minuto 25, pero Barros Schelotto recalca que no fue esa decisión, sino el gol que no se invalidó lo que marcó el juego. "Nunca crearon las jugadas aprovechando un jugador más porque nunca tuvieron la opción", aseguró Barros Schelotto.