El Gran Premio de China pone primera en Shanghái con Colapinto en el radar de la Fórmula 1

El accidente de Juan Pintos divide las opiniones

Son diferentes las posiciones respecto a si se debe correr o no. Se juega con la necesidad de muchos jockeys y vareadores que les urge trabajar para vivir el día a día y si tienen un accidente, contar con la suerte de ser atendidos con la premura del caso en un hospital público, que no tuvo Juan Pintos. En tanto, se robustece la posición de los profesionales que solicitan la atención de un nosocomio privado. De no ser así, “no se corre”.

por galopón