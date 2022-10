El Inter de Lautaro ganó, pero él no anotó

Comenzó un nuevo fin de semana de fútbol, tanto en Argentina como en Europa. Pero si bien las ligas están al rojo vivo y nuestro torneo local comienza a entrar en zona de definición, los ojos del mundo comienzan a posarse sobre Catar.

Es que la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y en Argentina solo se piensa en una cosa, que nuestros seleccionados lleguen de la mejor manera a la cita mundialista. Tan así es la cosa, que miles de corazones se aliviaron al saberse la noticia de que la lesión que había sufrido Lionel Messi en su partido por Champions League no revestía gravedad alguna. De hecho se confirmó una contractura, que no llegó a ser desgarro. Motivo por el que el club parisino tomó la determinación de cuidarlo y que no sume minutos en el empate de ayer frente al Remis.

El PSG lo extrañó y mucho, ya que no logró vencer la valla de uno de los equipos más endebles de la liga francesa. Pero de no mediar inconvenientes, el capitán de la Selección Argentina estaría a disposición para el partido del próximo domingo 16.

No pudo gritar

Lautaro Martínez, por su parte, formó parte del 11 inicial del Inter, que se impuso 2 a 1 en un trabajado partido al Sassuolo en el inicio de la novena fecha de la Serie A italiana. Los goles llegaron por obra de Dzeko, en dos oportunidades, mientras que los hinchas neroazzurros siguen preocupados por la falta de gol del centrodelantero argentino.

Así las cosas, el cuerpo técnico siente una confianza absoluta en el Toro, que será el nueve indiscutido y titular en la Selección Argentina de cara a la próxima Copa del Mundo. ¿Su suplente? El hombre araña, Julián Álvarez, quien sumó minutos en la goleada por 4 a 0 del Manchester City sobre Southampton, pero debió volver a jugar de volante, una posición que no es de sus preferidas, cuando ingresó en lugar de Kevin De Bruyne.

Por su parte, el Atlético Madrid del Cholo Simeone volvió a sonreír luego de imponerse 2 a 1 en el Estadio Metropolitano. La gran noticia de la jornada la dio el ex San Lorenzo, Ángel Correa, que marcó un doblete para la victoria del equipo colchonero. El atacante quiere ser un número puesto para la lista final de Scaloni.

El Cholito quiere meter presión a fuerza de goles

Los ojos de la Serie A no solo están puestos en el accionar de Lautaro Martínez en el Inter. Lionel Scaloni mira mucho la Serie A italiana y probablemente esté atento a lo que será el encuentro que esta tarde: desde las 13 Napoli visitará al Cremonese.

El conjunto del sur italiano viene de golear al Ajax en la Champions y llega con un presente ideal, ya que también lidera el torneo italiano junto con el Atalanta y el Milan, pese a que estos dos tienen un partido menos.

Lo concreto es que Giovani Simeone sumará minutos, ya que la idea del técnico Spalleti es rotar jugadores dadas las exigencias del calendario, y el delantero argentino está dulce. Con dos goles en tres partidos de Champions y algunas conquistas en el torneo, mete presión a Scaloni para al menos ser convocado a un amistoso y así poder demostrar que tiene condiciones de sobra para ser una alternativa interesante a Lautaro Martínez.

El Cholito ya cumplió su sueño de jugar una Champions, de hacer goles en la misma y ahora va por el de jugar un Mundial. ¿Lo conseguirá?