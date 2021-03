El interminable pase de Sarmiento

Como aquel alumno que dejó pendiente una materia del año anterior, en marzo Estudiantes debe aprobar o aplazar el pase de Darío Sarmiento para asegurarse un importante ingreso de capital en dólares.



Muy lejos de estar cerrada, se viven horas decisivas por la transferencia millonaria que dejó filtrar el Pincha el año pasado por este jugador.



A lo largo de este mes de marzo que comenzó ayer después del empate del Pincha con Racing, el jugador cumplirá 18 años, y con ello un impedimento menos para destrabar su salida al Manchester City.



Pero, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué no se habló más del tema? ¿Por qué el jugador no tuvo ni siquiera un minuto en cancha desde que asumió Ricardo Zielinski, aún cuando el club lo cotizó en más de 10 millones de Euros?



Según pudo saber este diario, en la parte final de las negociaciones surgieron viejas rencillas y diferencias entre la dirigencia del Pincha y el grupo que representa al jugador y acercó el ofrecimiento del Grupo City. Se trata de los empresarios Luciano Galletti y Facundo Fraga, quienes también negociaron la salida de Gerónimo Rulli en su momento, quedando una relación tirante entre el arquero y la dirigencia de Estudiantes.



De acuerdo a lo que pudo averiguarse, al momento de afinar el lápiz sobre el capital final de dinero que percibirá el club por el pase del jugador que todavía es menor de edad y no tiene pasaporte comunitario para jugar en Europa, el Pincha le habría pedido a Galletti que acceda a dejar un porcentaje del dinero total que recibiría el futbolista por el pase a Europa. Algo que en su momento se le había pedido también en el año 2004 a Ernesto Farías cuando se fue a Italia cuando el presidente era Julio Alegre, o que se negó a dejar el propio Gerónimo Rulli a modo de reconocimiento a la institución que lo formó y lo mostró en Primera antes de lograr una transferencia internacional.



No es casual que de todos los jugadores que se fueron en su momento de Estudiantes en los últimos años, solo Rulli no volvió a pisar el Country, o al menos la concentración para tomar contacto con algunos empleados o integrantes de la Secretaría de Fútbol, a diferencia de otros como Foyth, Ascacíbar, Carrillo o el propio Correa que suelen visitar el Country cada vez que regresan a la ciudad.



Ninguno de los antes mencionados estuvo representado por el grupo inversor de Galletti y de Fraga, quienes en su momento conocieron el tono de voz del Flaco Alayes, cuando intentaron avanzar en el patrocinio de otros juveniles de la institución.



Por lo bajo se sabe que una parte de la dirigencia quiere que el pase de Sarmiento a Manchester City se pueda anunciar antes de la Asamblea de renovación de autoridades, para anunciar un cierre de segundo mandato con importantes dividendos económicos y con una venta millonaria que consolida un camino y modelo de club exportador como viene ocurriendo en los últimos años.



Por otro lado, están los que no quieren acceder a las peticiones de Galletti y de Fraga, y de allí la versión de que Zielinski no lo habría usado durante los primeros tres partidos de la Copa. Al respecto, ayer el entrenador puso como ejemplo a Ángel González, quien “tampoco venía teniendo minutos”, como dijo, con la salvedad de que González no fue cotizado por el Pincha en más de 10 millones de euros.



Lo cierto es que en marzo, como los exámenes pendientes del año anterior, el pase de Sarmiento se aplaza o se aprueba.