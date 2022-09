El joven platense Nahuel "El Roble" Gandolfi hace historia en Filipinas

El deportista platense Nahuel "El Roble" Gandolfi se consagró Campeón Filipino de MMA el pasado 10 de septiembre en la Liga WFC, venciendo por sumisión en el segundo round.

Se trata del noveno título que cosecha en los últimos cinco meses, entre ellos tres nacionales de lucha de sumisión y el Pan Asiático de Brazilian Jiu Jitsu.

"Estoy a solo un paso de poder representar a nuestro país y a la provincia filipina de Camarines Norte en la liga más grande de Asia, ONE Championships. Solo necesito que la gente me conozca y que me siga en mis redes para que por fin esto se haga realidad", expresó "El Roble" Gandolfi.