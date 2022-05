Resiliencia pura: la historia del luchador platense Nahuel Gandolfi

Voluntad, sacrificio y deporte. Esta es la historia de Nahuel Gandolfi, un luchador platense de artes marciales mixtas que dejó su ciudad natal para seguir sus sueños a miles de kilómetros de distancia. En exclusiva con diario Hoy, el Roble comentó sobre sus inicios: “Yo comencé de chico, mi viejo me inspiró. En mi infancia, miraba los Power Rangers y jugaba a que era uno de ellos y ahí mi papá, que es profesor de karate, me impulsó a practicar las artes marciales. Fue mi entrenador durante toda mi infancia y también mi adolescencia, así que a medida que fui creciendo y practicando otros estilos, me empecé a interiorizar en esta disciplina porque es un deporte muy completo y muy noble”.

Por otro lado y respecto a sus posibilidades en nuestro país en esa disciplina, explicó: “En su momento, cuando estaba en Argentina no tenía mucho apoyo y económicamente hacía lo que podía. La realidad es que creo que por lo general somos muy exitistas como sociedad y estos deportes no se tratan de eso”. Y agregó: “Imaginate que hasta se lo ha llegado a criticar duramente a Messi de una manera increíble y a veces injusta. De todos modos, Argentina no deja de ser mi hogar, amo mi bandera, pero acá me recibieron muy bien”.

Su decisión de emigrar y cómo se hizo más fuerte

“En un principio aposté por ir a China y me fui sin un pasaje de vuelta. Si bien conseguí trabajo para dar clase de este deporte, todo se complicó por el tema del visado. Realmente esto es lo que amo y, a pesar de las dificultades, he intentado siempre salir adelante como se pueda. A largo plazo quiero ser un ejemplo para las personas”, contó a este multimedio Gandolfi.

Y como si esto fuera poco, también se encontró en el exterior en plena pandemia y, dicho esto, recordó: “En febrero del 2020 llegué a Filipinas, con una mochila llena de sueños e ilusiones, pero comenzó la pandemia. Pasé de todo, soledad, hambre y hasta un tifón. Pero nunca dejé de entrenar, porque la pasión seguía intacta. Al no poder trabajar por las restricciones que tuvo el país, me dediqué 100% a entrenar y lo hacía dos o tres veces por día con otros luchadores que hay acá”.

¿Qué competencias se le vienen?

En cuanto a las competencias que se le vienen al Roble, el 28 de este mes luchará en el Torneo Nacional de Lucha de Sumisión de la United World Wrestling y según confesó: “Apuntamos a llegar a ONE Championship, la cual es la liga más importante de Asia y que rivaliza con UFC y gracias a Dios estoy muy cerca”.

Y en este orden de situaciones, declaró: “Estoy enfocadísimo, aunque buscando sponsors a través de las redes sociales (Facebook: El Roble Gandolfi MMA) para representar ambas banderas. Entreno mucho, sigo mi programa de entrenamiento de fuerza, y entreno box y striking con mi equipo Rebel2 Combat Sports y BJJ y Sambo con Round 1 MMA”.

Por último, dejó un claro mensaje sobre su forma de ver la vida y sentenció: “Nacemos para seguir nuestros sueños. Si seguimos lo que ­deseamos, de manera inteligente, siem­pre aprendiendo de los errores y mejorando, y no nos rendimos por más difícil que sea, inexorablemente vamos a conseguirlo. Para mí, la única forma de no seguir intentándolo, es el día que me muera”.