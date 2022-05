Los millones que se repartieron Jermall Charlo y Brian Castaño

El sábado por la noche, el Dignity Health Sports Park de Carson de California fue el principal testigo de la unificación de las coronas de la categoría superwélter bajo el nombre de Jermall Charlo. La víctima de la historia fue el argentino Brian Castaño, que fue en busca de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que el Boxi expuso la corona de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Consumada la pelea y como es habitual en este deporte, se suelen repartir grandes bolsas a sus protagonistas, y este caso no fue la excepción a la regla.

La empresa TGB Promotions se encargó de organizar y promocionar el clásico sistema pay per view para la cartelera. Según el medio estadounidense Total Sportal, el ganador de la pelea recibió una división de bolsa de 60-30 a su favor. Aunque los pagos oficiales aún no se han revelado, se esperan que los números sean levemente superiores a los manejados para el primer capítulo que finalizó en empate hace un tiempo atrás.

Dicho esto, algunos reportes revelan que Charlo se llevó una bolsa de un millón de dólares frente a los 350.000 del argentino. A esta cifra hay que agregarle la división del PPV y, a modo de conclusión, podemos decir que el estadounidense embolsó una cifra superior a los tres millones, mientras que Castaño rompió la barrera del millón de la misma moneda.

La palabra de Castaño tras la derrota

Luego de ser batido por nocaut técnico, el oriundo de Isidro Casanova comentó: “Lamentablemente nos enganchó en un momento donde no me confié, pero entró justo la mano, me pescó”, y al respecto, el Boxi agregó: “Se dio como se dio, me tocó ir al piso, me levanté y no me pude recuperar. Intenté no defraudar a la gente, le quise dar un buen espectáculo, lamentablemente se tuvo que dar así. Nunca me pasó esto de perder por nocaut. Este deporte es así, un deporte duro, tiene estas cosas”.