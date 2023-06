El Lobo aulló y se sacó la mufa un martes 13

Bajo un frío que azota a la región de La Plata desde hace algunos días, ayer a las 20:30 el Juan Carmelo Zerillo recibió el encuentro entre el Lobo y el Globo por la fecha 20 de la Liga Profesional. Allí Gimnasia aulló en 60 y 118 para salir de la racha negativa consiguiendo una victoria después de cuatro partidos entre Liga y Copa Sudamericana, además de despegarse del fondo de la tabla.

El primer tiempo fue para el conjunto de Sebastián Romero, que tuvo un gran arranque con la presión alta, ahogando a Huracán y siendo punzante. Así fue que las chances más claras en los primeros 10 minutos fueron para el Lobo: un remate de Antonio Napolitano que detuvo Lucas Chaves, y luego una gran jugada de Benjamín Domínguez que cedió la pelota al medio, pero el remate de Alan Lescano en el punto penal fue interceptado para desviarlo al córner. Luego de esto, el visitante empezó a animarse un poco más en ataque pero intentando salir de contra, aunque nunca logró poner en aprietos a Tomás Durso, salvo un remate de Matías Coccaro que fue a las manos del portero albiazul.

Pasados los minutos de esa meseta donde el Tripero se apuraba en la creación de juego y el trámite era muy pausado debido a reiteradas faltas de los dos equipos, el cuadro platense

tuvo un tiro libre poco atrás de la medialuna del área donde Lescano sacó un excelente remate, pero mejor fue la atajada de Chaves para sacarla al córner. Ya sobre el final de los primeros 45, los de Romero controlaron la pelota pero no lograron volver a poner en aprietos al golero rojiblanco.

Comenzado el complemento, Cristian Tarragona tuvo un remate desde el costado pero la más clara fue la respuesta del equipo de Parque Patricios cuando Coccaro quedó mano a mano frente a Durso tras eludir a Felipe Sánchez, pero el uruguayo abusó de la gambeta y se enredó al momento de definir en lo que era un golazo del número 7. A pesar de este comienzo atractivo, la realidad es que el segundo tiempo fue pura lucha y muy disputado pero los dos equipos estuvieron lejos de romper el cero.

Con imprecisiones, apurándose de mitad de cancha para adelante y sin ideas para intentar convertir, el segundo tiempo fue flojo pero el fútbol es impredecible y sobre el final llegó la locura. De los ingresados con el correr de los minutos, Franco Torres fue el que mejor entró, siendo movedizo por la banda, y tras dos centros fallidos, el tercero desde la derecha fue perfecto. Esto se debe a que le puso la pelota en la cabeza a Tarragona, que mandó el balón donde tejen las arañas abajo del palo izquierdo de Chaves para que el Bosque estalle.

“El premio llegó porque nunca dejaron de insistir”

Tras la victoria en el Bosque, Sebastián Romero habló en conferencia de prensa acerca de lo que fue el partido contra Huracán y donde nuevamente el Lobo se quedó con tres puntos valiosos sobre la hora como le sucedió contra Lanús e Independiente Santa Fe, también en 60 y 118.

Respecto al triunfo, el entrenador albiazul dijo: “Hoy lo ganamos nuevamente sobre el final porque el grupo siempre va a buscarlo. Sabemos que si no jugamos de esta forma las cosas se nos van a hacer difíciles. Va más allá de la victoria. Me quedo también con el correcto partido que se hizo durante los 90 minutos. A Huracán, que tiene buenos jugadores, no lo dejamos jugar”.

Con buenas palabras hacia los jugadores, Romero remarcó el compromiso del plantel donde la mayoría de los futbolistas tuvo diferentes oportunidades para jugar, como sucedió ayer de manera inesperada con Gonzalo González y Rodrigo Gallo: “Me enorgullece que cada jugador que entra demuestra ser importante. Es un plantel joven, pero todos demuestran ser variante y tirar para adelante cuando lo necesitamos”. Además, agregó: “Es difícil para mí hablar de estos chicos. A Benja, González, Gallo los tengo desde Reserva. Entre todos, contando a los de experiencia, nos estamos volviendo un equipo fuerte. Salvo Morales y Tarragona terminamos con muchísimos chicos en la cancha. El premio llegó porque nunca dejaron de insistir”.

“Este triunfo es importante para seguir subiendo”

El goleador de la noche, Cristian Tarragona, dialogó en zona mixta tras el triunfo agónico con su cabezazo y el ex-Vélez comentó lo importante de volver a convertir un gol y sobre todo para darle la victoria a Gimnasia. En ese sentido, el número 25 dijo: “Este triunfo significa mucho, hay que seguir subiendo. Lo buscamos más que ellos y llegó sobre el final. Los delanteros vivimos del gol. A veces la gente se impacienta pero los que más nos desesperamos somos nosotros. Por suerte llegó hoy y sirvió para ganar”.

Con respecto a los partidos anteriores en los que el Lobo no pudo ganar y no jugó bien, uno de los mas experimentados en el joven plantel albiazul remarcó: “Contra Unión no lo hicimos bien y hoy debíamos dejar tres puntos en casa. Tenemos un equipo joven que debe seguir trabajando sobre todo en lo emocional. Les decimos a los chicos que tienen que estar preparados para jugar cuando se necesite. Los apoyamos y les decimos que se preparen siempre como si fueran a estar”.