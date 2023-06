Domínguez en conferencia: “Hay que levantarse y continuar”

Estudiantes volvió a perder luego de 16 partidos y es noticia para todo el fútbol argentino. El elenco comandado por Eduardo Domínguez venía siendo elogiado por su rendimiento y por los números cosechados. Luego de cortar la racha positiva ante Colón, el entrenador del Pincha dialogó con la prensa y dejó varios títulos para analizar.

“La bronca que nos genera es haber controlado como se controló el primer tiempo e irnos al vestuario perdiendo. Entiendo el plan de juego de Colón, pero creo que teníamos el control del partido. Hay que levantarse y continuar. Sorprender, no sorprendemos a nadie. Los ataques de Colón se dieron por pérdidas nuestras muy fáciles”, sentenció Domínguez.

Consultado sobre el trámite del partido y la demora en los cambios, el “Barba” explicó: “Estamos constantemente en comunicación con los chicos ahí adentro. A lo último me daba la sensación de que para algún tipo de jugadores entrar en un partido con el mediocampo partido, les iba a costar entrar en ritmo. Decidimos dejar a los que están y confiar”.

Ambos equipos coincidieron en que el arbitraje de Nazareno Arasa y los integrantes del VAR fue malo. En este sentido, el técnico de Estudiantes fue contundente con sus declaraciones: “El árbitro puede equivocarse, pero los de arriba que están cómodos le tienen que decir inmediatamente que no fue, no la tiene que ir a revisar. ¿Para qué están? A veces es muy confuso, porque confunde al árbitro y él no tiene la autoridad, espera a que lo resuelva el VAR y eso es impacientar al hincha. Vas a cualquier cancha y están todos enojados”.

Descansa antes de preparar los duelos claves

Luego de regresar de Santa Fe, fecha FIFA mediante, los jugadores albirrojos tendrán una jornada de descanso antes de encarar dos partidos claves para el futuro del equipo. Estudiantes está inmerso en la triple competencia, con semanas complejas entre el torneo doméstico y el certamen continental, aunque con los dos frentes abiertos donde sigue dando pelea. Cabe recordar que el Pincha jugará el próximo miércoles ante San Lorenzo -fecha 21 de la Liga Profesional-, mientras que la otra semana estará cerrando su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana -también como local ante Oriente Petrolero-. Los dirigidos por Eduardo Domínguez saben que están obligados a ganar ambos partidos para seguir con vida en las dos competiciones.