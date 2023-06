La derrota del León bajo la lupa del profesor Córdoba

Los dos primeros equipos que dirigí se enfrentaron en Santa Fe. Muy buen comienzo del elenco comandado por Eduardo Domínguez . Con tranquilidad, pero dominando y bien ordenado. Sin grandes novedades desde lo táctico en ambos equipos. Estudiantes con sus armas: las subidas del pibe Benedetti y Leo Godoy más la movilidad de Benjamín Rollheiser que siempre molesta al rival.

Llegó la primera clara con una fórmula de la casa: lateral a lo Godoy, aguantó Mauro Boselli y erró el “Vasquito”. Era gol y también un poco de justicia en la noche santafesina. Antes el local tuvo una y la visita dos claras con Zuqui y el lateral derecho que es un tractor. Pero a los 34 minutos, falta para Colón y brillante “rosca” de Delgado para poner la pelota en la cabeza de Garcés. El capitán metió un frentazo para dejar paralizado a Mariano Andújar y abrir el marcador.

Fue un primer tiempo intenso. Mejor los albirrojos y con más control de balón. Colón, parado del medio para atrás sin transmitir ni seguridad defensiva ni ataque peligroso. Salvo un mal saque de Andújar que le dio una contra al local, el conjunto comandando por “Pipo” no hizo mucho. Estudiantes tuvo sus chances de gol pero no pudo aprovecharlas.

El Pincha arrancó la segunda etapa sacando a un central de los tres. Se fue Santiago Nuñez e ingresó Matías Godoy. Antes de los cinco minutos el Sabalero tuvo el segundo gol y erró. Colón no jugó bien y por eso el goleador de América lo tuvo. Salvó de taco Garcés en la línea. El León le regaló otra chance de gol que el conjunto local no aprovechó. Los de “Pipo” hicieron todo mal. Dejaron jugar al “Corcho” Rodríguez, al “Pepe” Sosa y “Ben 10”. No tapaba las subidas de los laterales albirrojos. Luego, Rodríguez y un penal a Wanchope sin sentido. El VAR marca penal pero el referí Nazareno Arasa -de una noche para el olvido- decide no cobrarlo. Estudiantes iba e iba pero chocaba contra el “gran” Chicco. Varios minutos de adición para más de lo mismo. Poco de ambos conjuntos. Desdibujado el Pincha en los últimos 20 minutos. El León tuvo una buena primera etapa y no supo ser efectivo. Ante un pobre Colón. Fin de la racha albirroja.

Pinchó la racha positiva y dejó pasar una gran chance para subir posiciones

“Las rachas están para cortarse”, dice una ley máxima del fútbol mundial. Y claro, pueden finalizar para bien o para mal. En la noche de ayer, Estudiantes se reencontró con la derrota luego de 16 partidos -contando Liga Profesional y Copa Sudamericana- y dejó pasar una gran oportunidad para seguir prendido en la lucha por el campeonato. El Pincha tuvo uno de sus peores partidos en el ciclo comandando por Eduardo Domínguez y cortó la racha ganadora. Su próximo compromiso será el miércoles 21 de junio (luego de la fecha FIFA) ante San Lorenzo en 1 y 57.

Sin dudas, el duelo ante el Ciclón será clave para las aspiraciones al título que tiene el León, ya que el conjunto de Boedo es otro de los animadores que tiene la Liga Profesional. Cabe recordar que Estudiantes también deberá jugar ante River -fecha número 25 en cancha del Millonario-.

La última derrota del equipo dirigido por el “Barba” fue el 19 de marzo, ni más ni menos que en el clásico platense ante Gimnasia. Desde aquella tarde, el Pincha había cosechado 11 victorias y cinco empates, dejando números sorprendentes para la actualidad del fútbol argentino.