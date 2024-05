El Lobo entrena y concentra

En horas de la tarde, el Lobo se entrenará en el predio de Abasto para tener la última práctica antes de enfrentar a Defensa y Justicia mañana a las 20:00 en el Tito Tomaghello por la fecha 2 de la Liga Profesional. En ese sentido, Marcelo Méndez definirá la única duda que tiene en el equipo de cara a este encuentro donde el cuadro platense buscará seguir en el camino de la victoria después de los tres puntos conseguidos en el debut frente a Vélez.

Como viene comentado el diario Hoy, el uruguayo todavía no tiene decidido quién jugará entre Yonathan Cabral y Felipe Sánchez. Esto sucede porque el ex Atlético Tucumán reemplazó al juvenil y lo hizo de buena manera frente al Fortín, por lo que le podría dar la confianza al experimentado que no venía de buenos rendimientos mientras que Sánchez es el central titular para el entrenador pero un cuadro de anginas lo dejó afuera de la titularidad el último encuentro.

Luego, el resto del equipo será el mismo que viene de ganar porque Méndez se mostró muy conforme con los rendimientos, especialmente en el segundo tiempo, donde ajustó algunas cosas que no habían funcionado en los primeros 45 minutos respecto a transiciones defensivas o terminaciones de jugadas en ataque. Con un gran complemento en el Bosque, el Tripero se afianzó y por eso mismo el DT no tiene muchas dudas para armar el 11.

Por su parte, Rodrigo Castillo se ganó su lugar en la formación inicial después del gol y asistencia el lunes por la noche sumado a un buen rendimiento colectivo, especialmente en el primer tiempo cuando el Albiazul no encontraba los caminos para atacar pero él era la referencia en ataque. Además, hoy se definirá la lista de concentrados para que luego del entrenamiento vespertino se queden concentrando los convocados por el charrúa.

La Reserva igualó contra Vélez

En el marco de la fecha 12 de la Copa Proyección, la Reserva de Gimnasia empató contra Vélez 0-0 en la Villa Olímpica. En una dura visita que tenía el Lobo contra uno de los punteros, el equipo albiazul que venía de varios golpes le jugó de igual a igual al Fortín aunque no pudo traerse los tres puntos.

En un partido de mucha fricción, dinámico y de ida y vuelta, los de Lucas Lobos le plantearon un trámite difícil a los locales que no se esperaban dicha actuación. Con ocasiones de Santino Primante el Tripero acechó algunas veces el arco rival, mientras que Lautaro Acosta respondió bien las chances que generaron los de Liniers. Sobre el final fue un poco más de Vélez que le quedó más resto físico pero salvo un cabezazo que se fue por encima del travesaño, luego las intenciones no pasaron a mayores.

Ahora los pibes deberán sumar los seis puntos que quedan para tener chances de quedar entre los primeros ocho de la Zona A y pasar a los octavos de final. Los rivales serán Racing y San Lorenzo.

Formación de la Reserva: Acosta: Corbalán, Peñalva, Morales, Gelsomino; Álvarez, Troncoso, Paradela; Millanés, Primante y Merlo.