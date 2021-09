El Lobo entrena y define todo para el sábado

Luego del triunfo contra Unión donde el Lobo pudo volver a sumar de a tres puntos tras varias semanas, el clima en Estancia Chica ahora es más positivo y optimista para seguir en esta racha ganadora. Por eso mismo, Néstor Raúl Gorosito definirá todo de cara al partido contra Aldosivi.

El plantel Tripero se entrenará hoy a partir de las 9:30, cuando se comenzará a definir todo. La semana de prácticas fue corta, y solo queda hoy y mañana para enfrentar al Tiburón en Mar del Plata.

Teniendo en cuenta el partido contra el Tatengue y los pocos entrenamientos, Pipo por ahora no piensa en cambios. Por primera vez desde que está en el banco Albiazul repetiría equipo en su cuarto partido. La inclusión de Nery Leyes en el 11 lo dejó conforme aunque el DT es consciente que desde lo físico no estuvo al 100%. Sin embargo, Gorosito cree que con los partidos irá ganando ritmo y esto le asegura seguir en la formación. En la defensa fue encontrando seguridad y firmeza por lo que allí tampoco habrá modificaciones y Maximiliano Coronel seguirá estando en el banco de suplentes.

Por lo tanto, Pipo cumpliría el lema: equipo que gana no se toca. Con el objetivo de seguir mejorando la faceta ofensiva y la creación de juego, el entrenador hoy buscará definir los 11 jugadores.

Así, mañana ya tendría tareas específicas pensando en el equipo de Fernando Gago. Este buscará volver a la victoria tras varios partidos, porque camina por la cuerda floja ante los malos resultados.

No utilizará el cupo

A pesar de tener la posibilidad de incorporar un jugador por la lesión de Alexis Domínguez, Pipo Gorosito junto al cuerpo técnico y dirigencia tomaron la decisión de desistir y quedarse con lo que tienen a disposición. Esto se debe a que los nombres que fueron acercados no sedujeron lo suficiente ni se los creyó superiores a lo que hay en el plantel.

Asimismo, el contexto económico no juega a favor en la Argentina: la mayoría de las ligas a nivel mundial se encuentran jugando, por lo que no es fácil negociar con los diferentes clubes, salvo que sean jugadores suplentes.

“Tenemos muchas expectativas con el plantel”

En la tarde de ayer, Néstor Gorosito dialogó con Radio acerca de lo que fue la primera victoria al mando del Lobo y cómo se preparan para esta nueva fecha. Respecto al equipo y cómo ve las actuaciones, el entrenador dijo: “Tenemos que mejorar, fortalecer la columna vertebral. Hay que tratar de que a partir de un buen rendimiento, el equipo se encuentre más sólido. Perdemos la pelota rápido”. Además, agregó: “Nos falta fluidez y nos creamos nosotros mismos algunas inseguridades”.

Sobre los objetivos que tiene Gimnasia en esta temporada, Gorosito sorprendió con su testimonio: “Queremos ver si podemos entrar a alguna copa. Para pensar en la permanencia todavía falta. Todos los partidos son importantes y valen tres puntos”. A esto le sumó halagos al plantel para lograr este deseo: “En el plantel hay muy buenos pibes, con muchas ganas de mejorar, de aprender. Nosotros tenemos muchas expectativas”, dijo.

El regreso del público a las canchas está a la vuelta de la esquina y Pipo se tomó un tiempo para mandarle palabras a los hinchas del Tripero: “El aliento tiene que ser permanente. Hay chicos que no jugaron nunca con gente y se tienen que ir acostumbrando de a poco. Necesitamos a la gente, todos juntos y construir para el mismo lado. Mi mensaje para la gente es que siempre soñemos lo máximo. Tiremos todos para el mismo lado, para adelante. Hay que buscar lo mejor para Gimnasia”.

Por último, como sucedió en la conferencia de prensa de presentación, volvió a hablar de dos jugadores puntuales: “Para mí sería un fracaso no hacer explotar a Matías Miranda y Chávez. El día que me vaya quiero que hayan sido vendidos por millones, pero tienen que jugar en un contexto ideal, son jóvenes y no tienen que tener toda la responsabilidad por ahora”.