Pipo Gorosito: "El hincha del Lobo es fervoroso y el contrario lo siente"

Pipo Gorosito celebró el retorno de los hinchas a las canchas y destacó que será un punto muy importante para Gimnasia: "Es fundamental que regrese la gente. Cuando enfrentaba a Gimnasia y había que venir al Bosque, era bravo. El hincha del Lobo es fervoroso y el contrario lo siente".

Además destacó en diálogo con Triperomaníacos, que el equipo debe mejorar y que "necesitamos estar más juntos y que se corra bien, no mucho". Además elogió a dos pibes del club, que si bien no son titulares, remarcó que apuesta mucho por ellos.

"Tengo muchas esperanzas en Miranda y Chávez. Son jugadores de vuelo internacional, pero no puedo tirarlos a la cancha en este momento. Si cuando me vaya no son vendidos a Europa por 30 palos, voy a sentir que fracasé como técnico", señaló.

Además dejó en claro que no traerá por traer un delantero: "Yo antes de traer a alguien que no conozco, prefiero jugármela con los chicos del club". Y le dejó un mensaje a la gente de Gimnasia: "Siempre soñemos lo máximo. Tiremos todos para adelante. Hay que buscar lo mejor para Gimnasia", cerró.