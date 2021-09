El Lobo no descansa y piensa en Aldosivi

Con un poco de paz y alegría tras volver al triunfo, como así también dejar atrás la mala racha de no convertir, el Lobo ayer no tuvo descanso y ya se entrenó pensando en el partido del sábado contra Aldosivi en Mar del Plata. En la mañana de ayer hubo diferentes actividades en Estancia Chica ya que los titulares que jugaron contra Unión tuvieron tareas regenerativas y los suplentes, o que jugaron poco, hicieron fútbol formal junto a otros futbolistas de la Reserva para seguir en la búsqueda de ritmo.

El plantel del Lobo se seguirá entrenando a las 9:30 hasta el viernes cuando luego de la práctica, almuercen en Abasto y allí emprenderán viaje hacia la Feliz para pasar la noche allá, ya que el partido contra el Tiburón será el sábado a las 13:30 en el José María Minella. Para dicho encuentro todavía no hay indicios respecto al equipo, pero teniendo en cuenta que será una semana corta, a partir de hoy a la mañana se comenzará a deslumbrar lo que tiene en mente Néstor Raúl Gorosito.

En un principio, las dudas siguen siendo parecidas a lo que sucedió en la previa al duelo contra el Tatengue, ya que nuevamente el partido de Eric Ramírez no dejó conforme al cuerpo técnico y sigue latente la chance de que Manuel Insaurralde regrese a ser titular en esa posición. Mientras que Nery Leyes tuvo una actuación regular aunque se lo notó falto de ritmo y es por eso que no tiene asegurada su continuidad en el 11.

A pesar de esto, Harrinson Mancilla el otro día no fue opción para entrar desde el banco de suplentes a pesar del cansancio de Leyes y eso puede ser un indicio respecto a la idea que tiene Pipo sobre el colombiano, que no venía jugando del todo bien. Luego, el resto del equipo no sufriría modificaciones, siempre y cuando no pase nada respecto a lesiones en estas prácticas que quedan.

Gorosito declaró nuevamente que desde el juego todavía queda mucho por mejorar en este proceso de transición, pero a pesar de eso se encuentra tranquilo. Por eso mismo no piensa modificar mucho del equipo en la parte ofensiva, aunque buscará ir puliendo detalles en la creación de juego y oportunidades de gol, ya que es uno de los déficit más importantes para el elenco Tripero durante esta temporada y en el último tiempo.