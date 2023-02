El Lobo ha crecido en su rendimiento, pero tuvo al juez en contra

Por Daniel “Profe” Córdoba

Ayer por la tarde Gimnasia visitó a Barracas Central y la polémica se adueñó del partido y se habló más del arbitraje que del juego en sí. Seguramente, ese pésimo árbitro Lamolina dirigirá un Mundial, como tantos otros obedientes de la AFA que, de un tiempo a esta parte, lo han podido hacer sin tener la ­capacidad.

Sin embargo, otros muy buenos jueces no pudieron lograrlo, como el caso de Patricio Loustau, que ya se encuentra retirado y no ha sido obediente al poder mayor dirigencial. En la cancha de Barracas, Lamolina no expulsó a dos jugadores del local en fouls alevosos y, como si esto fuera poco, le anuló un gol válido al Lobo. Además, en el segundo tanto invalidado, el juez estuvo apuradísimo en cobrar un offside que, fortuitamente terminó acertando. Esto es vergonzoso, como también es vergonzoso jugar en un estadio como el del Guapo.

El campo de juego estaba en muy mal estado y la tribuna y la platea dejaban mucho que desear, casi como si fuera de un equipo del Federal A o B. De todos modos, hay que ser francos y si con Grondona en AFA hasta Arsenal de Sarandí ganó, no me sorprendería que Barracas lo pueda lograr. Más allá de todo esto, el albiazul no mereció perder. El equipo dirigido por Chirola Romero tuvo un muy buen complemento y pagó caro la siesta en la pelota parada.

Así las cosas, en los últimos 30 minutos tuvo un gol lícito y más situaciones de gol que en todo el campeonato anterior y lo que va de este. Erró y erró tanto que parecía un sueño. Sí, hasta rompió el travesaño con un gran remate desde afuera. ¿Mereció perder? No. ¿Tuvo al juez en contra? Sí. ¿No inició el partido a tope y con las energías al máximo? Sí. ¿Lo pasó por arriba en el segundo tiempo al local? También. ¿Creó situaciones de gol? Sí, y hasta por momentos de sobra. Los grandes siguen respondiendo, algunos chicos crecen futbolísticamente y otros no. Perdió, pero creo que de igual manera ha crecido en su rendimiento. Y ahora habrá que ver qué sucede y qué puede hacer el Lobo ante un rival con mejores individualidades.