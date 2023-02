Tapia confirmó el segundo amistoso de Argentina

Argentina ya tiene definido su segundo amistoso en el mes de marzo, sera el 28 de ese mes frente a Curazao.

Los hinchas argentinos esperan ansiosos los partidos que se realizaran en el tercer mes de este año, en donde el motivo principal y la excusa es festejar la Copa del Mundo con todo el plantel.

Si bien tardó un poco en hacerse oficial, se conoció que el primer amistoso será el jueves 23 de Marzo frente a Panamá en el Estadio Monumental.

Lo que también se sabia es que iba a existir un segundo encuentro, pero lo que no se conocía era el rival ni la fecha. Esto fue confirmado el día de hoy por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quién afirmó en la alfombra verde de los premios The Best que Curazao será el rival de la Scaloneta el martes 28 de marzo. El estadio aún falta definir, pero las primeras intenciones fueron realizar el cotejo en el interior.

El nuevo contrincante del seleccionado causó cierto asombro, debido a que se trata de un conjunto y un país un tanto desconocido. En este sentido, cabe señalar que Curazao es una nación de América Central y su selección se encuentra actualmente en el puesto 86 del ranking FIFA. Además, nunca pudo clasificar a ningún Mundial y en la última eliminatoria cayó frente a Panamá por 2 a 1 en la segunda ronda, por lo que no pudo competir en el hexagonal con Estados Unidos, México y Canadá, entre otros.

Ya están las fechas y los adversarios, aunque claro está que los equipos que enfrenten a la Argentina son más bien de menor calibre. AFA se centró más en los festejos y en los homenajes que en lo netamente deportivo, sin embargo, la Scaloneta siempre jugó todos los partidos con seriedad y esta vez no será la excepción.