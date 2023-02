La Selección Argentina de básquet se quedó afuera del Mundial

La Selección Argentina de básquet tenía que ganar para no depender de nadie y no pudo hacerlo: perdió por 75-79 frente a República Dominicana en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. De esta manera, el equipo dirigido por Pablo Prigioni se quedó sin un lugar en el Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas que se disputará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre de este año.

El Polideportivo de Mar de Plata estuvo repleto. Nadie se quería perder un partido que podía ser bisagra. De hecho, hasta se lo vio a una estrella del deporte argentino como Juan Martín Del Potro. Y esa comunión que el equipo nacional consiguió con la gente en la ciudad costera se volvió fundamental para poder buscar el boleto al Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas. Sin embargo, el ambiente de jolgorio y euforia que se vivía en el estadio se convirtió en un clima de velorio, porque la Selección pasó de tener una ventaja de 17 puntos, pero no lo pudo cerrar y terminó cayendo ante República Dominicana por 79-75.

En un encuentro emocionante, Argentina no pudo cerrarlo y sufrió la remontada de los dominicanos. El final fue dramático: después de ir arriba en el marcador prácticamente durante todo el juego, perdió la ventaja y no pudo torcer el destino. Terminó perdiendo por cuatro puntos, desaprovechó la ventaja que había conseguido y le quitaron de las manos el pasaje al Mundial 2023. El partido era tan trascendente que vinieron desde España Nicolás Laprovittola, jugador del Barcelona, y Gabriel Deck, del Real Madrid. No pudieron estar en el último duelo ante Canadá por sus compromisos con sus clubes en la Euroliga, pero llegaron el mismo día del choque ante los centroamericanos.

Facundo Campazzo volvió a jugar un gran partido, aunque el protagonismo esta vez estuvo más repartido. De todas maneras no alcanzó para lograr la victoria necesaria. República Dominicana clasificó con una remontada espectacular. Su entrenador es Néstor “Che” García, el último DT de la Selección Argentina. Cuando dejó su cargo en agosto de 2022, se hizo cargo del equipo Pablo Prigioni, quien este domingo no pudo vencerlo en el mano a mano por el pasaje a la Copa del Mundo 2023.